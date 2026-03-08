Friss fejlemények a 12 éve eltűnt maláj repülőgép ügyében!

Tizenkét évvel ezelőtt, március 8-án, a Malaysia Airlines Boeing 777-es repülőgépe, amely a malajziai fővárosból, Kuala Lumpurból ment Pekingbe, amikor eltűnt a radarok képernyőiről. A fedélzeten összesen 239 ember tartózkodott, többségében kínaik, és négy francia állampolgár is. A többszöri kutatások ellenére sem a repülőgépet, sem a feketedobozokat, sem az utasokat nem találták meg. Ez a polgári repülés egyik legnagyobb rejtélye.

Már 12 éve, hogy rejtélyes módon eltűnt a maláj repülőgép

Fotó: PEDRO PARDO / AFP

Malajziával kötött megállapodás után az amerikai-brit tengeri keresővállalat, az Ocean Infinity december 31-én új kutatást indított az Indiai-óceán déli részén, amelynek időtartama 55 napra volt tervezve.

Az aktív kutatási szakasz 2026. január 23-án ért véget – számolt be a malajziai közlekedési minisztérium egy közleményben.

„A kutatási tevékenységek nem vezettek a repülőgép roncsai helyének azonosításához” – áll röviden a dokumentumban.

Többször is keresték már a repülőgépet

A kínai utasok hozzátartozói vasárnap nyílt levelet tettek közzé Anwar Ibrahim malajziai miniszterelnöknek. A levélben azt kifogásolták, hogy nem fordítanak kellő figyelmet rájuk. „Megértjük a kutatásokkal kapcsolatos nehézségeket, de január 15-e óta a családok nem kaptak új jelentést a kutatások előrehaladásáról. Két hónapja többször is megpróbáltuk felvenni a kapcsolatot a malajziai közlekedési minisztériummal a Malaysia Airlines és a kínai kormány közvetítésével, de soha nem kaptunk választ. Nem kérünk sokat, csak azt, hogy lássanak, hallgassanak meg és kezeljenek minket érzésekkel és méltósággal rendelkező emberi lényekként” – panaszolták.

A Malaysia Airlines MH370-es járat áldozatainak hozzátartozói egyre idegesebbek és türelmetlenebbek

Fotó: PEDRO PARDO / AFP

Az Ocean Infinity 2018-ban végzett első kutatásai sem hoztak eredményt. Ezt megelőzően Ausztrália három éven át, 2017 januárjáig folytatott eredménytelen kutatásokat.