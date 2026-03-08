Hírlevél
Megszólalt a kiszabadított hadifogoly: megrázó dolgokat mondott

repülőgép

Friss fejlemények a 12 éve eltűnt maláj repülőgép ügyében!

4 órája
Olvasási idő: 4 perc
Januárban sem hozott eredményt a kutatás. Malajzia bejelentette vasárnap, hogy a december végén indított újabb kutatások, amelyek célja a több mint egy évtized után is megmagyarázhatatlanul eltűnt MH370-es malajziai repülőgép megtalálása volt, eredmény nélkül lezárultak.
repülőgépmalaysia airlinesocean infinityeltűnt

Tizenkét évvel ezelőtt, március 8-án, a Malaysia Airlines Boeing 777-es repülőgépe, amely a malajziai fővárosból, Kuala Lumpurból ment Pekingbe, amikor eltűnt a radarok képernyőiről. A fedélzeten összesen 239 ember tartózkodott, többségében kínaik, és négy francia állampolgár is. A többszöri kutatások ellenére sem a repülőgépet, sem a feketedobozokat, sem az utasokat nem találták meg. Ez a polgári repülés egyik legnagyobb rejtélye.

In this picture taken on December 10, 2025, Jiang Hui, whose mother was on board the missing Malaysia Airlines flight MH370, is seen holding a miniature model of a Malaysia Airlines Boeing 777 aircraft at his home in Beijing. When Jiang Hui thinks of his mother, he remembers her waving goodbye as she left for her Malaysia Airlines flight, a bag slung across her shoulder and promising to return with souvenirs from her trip. Jiang Cuiyun, then a 72-year-old retiree, was one of 239 people aboard flight MH370 when it vanished from radar screens on March 8, 2014, en route from Kuala Lumpur to Beijing. (Photo by Pedro PARDO / AFP) / TO GO WITH AFP STORY: China-Malaysia-aviation-accident, by Isabel Kua, Már 12 éve, hogy rejtélyes módon eltűnt a maláj repülőgép
Már 12 éve, hogy rejtélyes módon eltűnt a maláj repülőgép
Fotó: PEDRO PARDO / AFP

Malajziával kötött megállapodás után az amerikai-brit tengeri keresővállalat, az Ocean Infinity december 31-én új kutatást indított az Indiai-óceán déli részén, amelynek időtartama 55 napra volt tervezve. 

Az aktív kutatási szakasz 2026. január 23-án ért véget – számolt be a malajziai közlekedési minisztérium egy közleményben. 

„A kutatási tevékenységek nem vezettek a repülőgép roncsai helyének azonosításához” – áll röviden a dokumentumban.

Többször is keresték már a repülőgépet

A kínai utasok hozzátartozói vasárnap nyílt levelet tettek közzé Anwar Ibrahim malajziai miniszterelnöknek. A levélben azt kifogásolták, hogy nem fordítanak kellő figyelmet rájuk. „Megértjük a kutatásokkal kapcsolatos nehézségeket, de január 15-e óta a családok nem kaptak új jelentést a kutatások előrehaladásáról. Két hónapja többször is megpróbáltuk felvenni a kapcsolatot a malajziai közlekedési minisztériummal a Malaysia Airlines és a kínai kormány közvetítésével, de soha nem kaptunk választ. Nem kérünk sokat, csak azt, hogy lássanak, hallgassanak meg és kezeljenek minket érzésekkel és méltósággal rendelkező emberi lényekként” – panaszolták.

Jiang Hui (R), a relative of a passenger on board the missing Malaysia Airlines flight MH370, stands with others with missing loved ones as he speaks to the media after a meeting in Beijing on March 8, 2025, on the 11th anniversary of the flights disappearance. (Photo by Pedro Pardo / AFP), A Malaysia Airlines MH370-es járat áldozatainak hozzátartozói egyre idegesebbek és türelmetlenebbek
A Malaysia Airlines MH370-es járat áldozatainak hozzátartozói egyre idegesebbek és türelmetlenebbek
Fotó: PEDRO PARDO / AFP

Az Ocean Infinity 2018-ban végzett első kutatásai sem hoztak eredményt. Ezt megelőzően Ausztrália három éven át, 2017 januárjáig folytatott eredménytelen kutatásokat.

 

 

