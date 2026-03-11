Hírlevél
repülőgép

179-en haltak meg a repülőgép-balesetben, súlyos szabálytalanságot tárt fel a vizsgálat

30 perce
Súlyos hiányosságokat állapított meg a dél-koreai állami számvevőszék vizsgálata a 179 halálos áldozatot követelő repülőgép-katasztrófa után, amelyben egy Jeju Air járata zuhant le 2024 decemberében. A jelentés szerint a Ministry of Land, Infrastructure and Transport több mint két évtizeden keresztül olyan repülőtéri létesítményeket engedélyezett, amelyek nem feleltek meg teljes mértékben a nemzetközi biztonsági előírásoknak.
repülőgépjeju airjelentésvizsgálatkatasztrófa

A baleset során egy Boeing 737-800 típusú repülőgép madarakkal ütközött, majd kényszerleszállást hajtott végre a Muan International Airport kifutópályáján. A gép hason csúszva áthaladt a pályán, végül egy irányjelző antenna beton tartóoszlopának ütközött. A fedélzeten tartózkodók közül mindössze két légiutas-kísérő élte túl a szerencsétlenséget, 179 ember meghalt írja a Reuters.

repülőgép
A spórolás vezetett a dél-koreai repülőgép tragédiájához. A kép illusztráció. Fotó: WAN XIAOJUN / Imaginechina

Súlyos mulasztások vezettek a repülőtéri katasztrófához

Az ellenőrzést végző Board of Audit and Inspection jelentése szerint a minisztérium költségcsökkentési okokból egy 2,4 méter magas betontöltést építtetett az irányjelző berendezés elhelyezésére a muani repülőtéren, anélkül hogy megfelelően felülvizsgálta volna az erre vonatkozó szabályokat. A nemzetközi repülésbiztonsági előírások szerint az ilyen szerkezeteket úgy kell kialakítani, hogy egy repülőgép becsapódásakor könnyen széteshessenek, minimalizálva a károkat. A jelentés szerint a minisztérium összesen 14 olyan irányjelző telepítését hagyta jóvá nyolc repülőtéren – köztük a Gimhae International Airport és a Jeju International Airport területén –, amelyek nem feleltek meg a törékenységi szabványoknak. 

A számvevőszék azt is megállapította, hogy akár 22 éven keresztül olyan üzemeltetési engedélyeket és ellenőrzési jelentéseket hitelesítettek, amelyek tévesen állították, hogy az előírások teljesülnek.

A vizsgálat a madárütközések megelőzésében és a repülésbiztonsági irányítás más területein is hiányosságokat tárt fel, összesen harminc szabálytalanságot vagy eljárási mulasztást jelezve a minisztériumnak. A tárca közleményben reagált a megállapításokra, hangsúlyozva, hogy „alázattal elfogadják” a jelentést, és intézkedéseket tesznek a biztonsági rendszerek megerősítésére, többek között az irányjelző berendezések átalakítására és a madárütközések elleni védekezés javítására. A repülőtereket üzemeltető Korea Airports Corporation szintén jelezte, hogy dolgozik a jelentésben ajánlott változtatások végrehajtásán. 

Egy külön kormányzati jelentés korábban arra a következtetésre jutott, hogy a baleset kimenetele talán nem lett volna halálos, ha a kifutópálya végén nem áll a betontöltés. A katasztrófa óta a muani repülőtér zárva tart, és egyelőre nem tudni, mikor nyithatják meg újra. Korábban az Origo beszámolt arról, hogy újabb megrázó részletek derültek ki a dél-koreai repülőgép-balesetről.

 

