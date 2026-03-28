Ezekre a helyekre ne üljön a repülőgépen – mutatjuk, miért nem biztonságosak

A LaGuardia repülőtéren nemrég történt halálos baleset ismét ráirányította a figyelmet arra, hogy egy-egy ülés elhelyezkedése a repülőgépen nemcsak kényelmi kérdés. A szakértők szerint a túlélési esélyek szempontjából a helyválasztás és a vészhelyzeti kijárathoz való közelség kiemelt jelentőségű – írja a Fox News.

Melyik a legbiztonságosabb ülés a repülőgépen?

A szakértők szerint nincs univerzálisan legbiztonságosabb ülés, ám bizonyos pozíciók előnyt jelenthetnek vészhelyzet esetén. Frontális ütközés esetén ugyanis a repülő eleje és középső része nyeli el a legnagyobb ütést, így a hátsó sorokban ülők túlélési esélye magasabb lehet. A LaGuardia repülőtéri baleset példája is ezt támasztja alá.

Ezzel szemben a középső szekció folyosó melletti ülései bizonyultak a legveszélyesebbnek.

A vészkijárathoz legközelebb eső sorban ülni a legbiztonságosabb, hiszen minél közelebb van az utas a kijárathoz, annál gyorsabban ki tud jutni. Fontos, hogy evakuációkor soha ne próbáljuk magunkkal vinni a személyes tárgyainkat; a kényelmes, zárt cipő viselése szintén előny lehet meneküléskor.

A repülőgépen való eligazodáskor érdemes mindig megjegyezni a legközelebbi és a második legközelebbi kijárat helyét, ha az elsődleges útvonal el lenne torlaszolva.

Statisztikák szerint a repülőgép hátsó harmadában lévő ülések halálozási aránya 32%, míg a középső részben 39%, az első részben pedig 38%. Különösen a hátsó rész középső ülései mutatták a legjobb túlélési arányt. A tudatos ülésválasztás így nemcsak komfortot, hanem valódi biztonsági előnyt is jelenthet a repülőút során.