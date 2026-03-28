Ezekre a helyekre ne üljön a repülőgépen – mutatjuk, miért nem biztonságosak

A LaGuardia repülőtéren nemrég történt halálos baleset ismét ráirányította a figyelmet arra, hogy egy-egy ülés elhelyezkedése a repülőgépen nemcsak kényelmi kérdés. A szakértők szerint a túlélési esélyek szempontjából a helyválasztás és a vészhelyzeti kijárathoz való közelség kiemelt jelentőségű – írja a Fox News.
Melyik a legbiztonságosabb ülés a repülőgépen?
A szakértők szerint nincs univerzálisan legbiztonságosabb ülés, ám bizonyos pozíciók előnyt jelenthetnek vészhelyzet esetén. Frontális ütközés esetén ugyanis a repülő eleje és középső része nyeli el a legnagyobb ütést, így a hátsó sorokban ülők túlélési esélye magasabb lehet. A LaGuardia repülőtéri baleset példája is ezt támasztja alá.
Ezzel szemben a középső szekció folyosó melletti ülései bizonyultak a legveszélyesebbnek.
A vészkijárathoz legközelebb eső sorban ülni a legbiztonságosabb, hiszen minél közelebb van az utas a kijárathoz, annál gyorsabban ki tud jutni. Fontos, hogy evakuációkor soha ne próbáljuk magunkkal vinni a személyes tárgyainkat; a kényelmes, zárt cipő viselése szintén előny lehet meneküléskor.
A repülőgépen való eligazodáskor érdemes mindig megjegyezni a legközelebbi és a második legközelebbi kijárat helyét, ha az elsődleges útvonal el lenne torlaszolva.
Statisztikák szerint a repülőgép hátsó harmadában lévő ülések halálozási aránya 32%, míg a középső részben 39%, az első részben pedig 38%. Különösen a hátsó rész középső ülései mutatták a legjobb túlélési arányt. A tudatos ülésválasztás így nemcsak komfortot, hanem valódi biztonsági előnyt is jelenthet a repülőút során.
Drámai percek a levegőben: későn észlelte a légi irányító az egymás felé száguldó repülőgépeket – videó
Majdnem ütközés történt a Newark Liberty nemzetközi repülőtéren, amikor egy Alaska Airlines gép és egy FedEx teherszállító veszélyesen közel került egymáshoz leszállás közben. Az utolsó pillanatban érkezett légi irányítói utasítás végül megakadályozta az esetleges repülőbalesetet.
Friss hírek jöttek a döbbenetes balesetről – többen haltak meg, mint eddig hittük
Újabb megrázó részletek derültek ki a New York-i LaGuardia repülőtér területén történt tragédiáról. A repülőgép-baleset során egy Air Canada utasszállító repülőgép ütközött egy tűzoltóautóval a kifutópályán, a pilóta és a másodpilóta életét vesztette.