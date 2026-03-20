Rejtett olajmező a Balaton alatt? Válság idején jöhet a magyar mentőöv

A vizsgálatokat a somogyi és zalai régióban végzik, egy közel 820 négyzetkilométeres területen. A projekt során a repülőgépes mérések segítségével a felszín alatti szerkezetekről részletesebb képet alkotnak a szakemberek – számolt be róla a VEOL.

Repülőgépes mérésekkel térképezik fel a Balaton környékét.

Fotó: MICHAL FLUDRA / NurPhoto / AFP

Repülőgépes mérések kezdődtek a Balaton térségében

A méréseket az amerikai Bell Geospace végzi a Mol megbízásából, egy speciális technológia alkalmazásával.

A repülőgép a Pécs–Pogány Repülőtérről indul, és naponta több átrepülést hajt végre.

A vizsgálatok körülbelül tíz napig tartanak, március 18. és 28. között. A kutatás a Buzsák koncessziós területre koncentrál, amelyet a Mol 2025-ben nyert el egy török partnerrel közösen.

A fedélzeti műszerek nem bocsátanak ki jeleket, hanem a gravitációs tér változásait mérik.

Ezzel a módszerrel háromdimenziós képet készítenek a föld mélyéről, ami segíti a lehetséges lelőhelyek azonosítását.

A repülések meghatározott magasságban és sávok mentén történnek, figyelembe véve a lakott területeket. A zajszint alacsony marad, így a lakosságot minimálisan zavarja a kutatás.

A világ legnagyobb olajvállalatai érdeklődtek a magyar olaj iránt

Már a 20. század elején is komolyan foglalkoztatta a szakembereket, hogy jelentős olajkészletek lehetnek a Balaton alatt.

A kutatásban kulcsszerepet játszott az amerikai hátterű MAORT, amely a Standard Oil Company-hoz kötődött, és több sikeres lelőhelyet is feltárt a Dunántúlon.

A geológusok úgy vélték, hogy az olajmezők akár a tó medre alá is benyúlhatnak, ezért konkrét terveket készítettek vízi fúrásokra is. A második világháború és későbbi politikai események azonban megakasztották a kutatásokat, így a balatoni olajkitermelés végül sosem valósult meg.

Bár az elképzelések részben spekuláción alapultak, a feltételezés, hogy a Balaton alatt is lehetnek szénhidrogén-készletek, máig időről időre felmerül és most az energiaválság idején kulcsfontosságú lehet a mélyreható kutatások megkezdése.

