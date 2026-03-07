Hatalmas robbanás volt a dubaji repülőtérnél – pánikba estek az emberek

Újabb bombatalálat érte Dubajt: a videófelvételen is jól látszik, ahogy egy drón nagy sebességgel közeledett a repülőtér egyik terminálja felé. Egy szemtanú hangja hallható a felvételen: „Egyenesen a repülőtér felé repül!” – majd pillanatokkal később bekövetkezett a becsapódás. Hatalmas füstfelhő emelkedett a levegőbe.

Óriási volt a füst a robbanás után a dubaji nemzetközi repülőtérnél

Fotó: AFP/UGC

Mint kiderült, a lövedék csak hajszálnyival kerülte el az éppen érkező reptéri vonatot, amelyen feltehetően utasok is tartózkodtak. A detonáció a terminál közelében történt. Egy szemtanú, aki mindössze mintegy száz méterre tartózkodott a helyszíntől, a CNN-nek azt mondta:

„Hatalmas becsapódás volt, rengeteg füsttel. Az egész épület megremegett. Mindenkin úrrá lett a pánik”

A beszámolók szerint a robbanás pillanatok alatt riadalmat keltett az utasok között, ám a repülőtér személyzete gyorsan reagált, és a tömeget biztonságosabb területekre irányította. Egyesek a föld alatti alagutakban kerestek menedéket – írja a Bild.

Leállították a dubaji repülőtér forgalmát

A dubaji hatóságok biztonsági okokból azonnal leállították a teljes repülőforgalmat. A repülőtér közleménye szerint a lezárás ideiglenes volt, és az utasok, a személyzet, valamint a légitársaságok védelmét szolgálta. Sérültekről egyelőre nem érkezett jelentés.

Az érkező járatok egy része a levegőben várakozott vagy más reptereken szállt le.

Később az Egyesült Arab Emírségek védelmi minisztériuma közölte: a légvédelem több tucat rakétát és drónt fogott el az ország felett. Amikor a repülőtér üzemeltetője bejelentette, hogy a működés részben újraindul, a terminálokban várakozó utasok tapsban törtek ki.

Az Origo is írt arról, hogy a háború borzalmait élte át az egykori szépségkirálynő. Néhány napig komoly bizonytalanságban volt Szarvas Andi és családja Dubajban, miután a térségben kiéleződött a helyzet és több repülőteret is lezártak. A háború miatt kialakult feszültségben az sem volt biztos, hogy egyáltalán haza tudnak jutni Magyarországra.



