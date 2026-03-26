A poggyászkezelő azt hitte, senki nem látja – elképesztő, mit vettek videóra

Vírusként terjed egy felvétel az interneten, amelyen egy dolgozó megdöbbentő módon bánik a repülőtéri poggyászok egy részével. A Los Angeles-i Nemzetközi Repülőtéren készült videón a poggyászkezelő gitártokokat dobál a betonra, ami nagy felháborodást váltott ki a kommentelők között – írja a Fox News.

Durván dobálta a dolgozó a repülőtéri poggyászokat – Fotó: Unsplash

Gitárok voltak a repülőtéri poggyászban, mégis dobálta őket a dolgozó

A felvétel a repülőtér 4-es terminálján készült, és jól látható rajta, hogy egy reptéri dolgozó több gitártokot dob le egy csomagszállító kocsiról a betonra. A felvétel gyorsan elterjedt az interneten, és sokan bírálták a drága hangszerek szerintük gondatlan kezelését.

Több kommentelő is kiemelte, hogy akár több ezer dollár értékű felszerelésről lehet szó.

Gary Leff utazási szakértő szerint ugyanakkor az ilyen fajta poggyászkezelés a repülőtéren nem számít ritkának. Úgy véli, a légitársaságok ugyan elítélik az ilyen eseteket, amikor nyilvánosságra kerülnek, a valóságban azonban a feladott poggyászokkal – még ha „törékeny” jelölésűek is – gyakran hasonló módon bánnak. A szakértő ezért azt javasolja, hogy az utasok lehetőség szerint ne adjanak fel nagy értékű vagy sérülékeny tárgyakat, a hangszereket pedig inkább vigyék magukkal a fedélzetre, ha erre van lehetőség.

