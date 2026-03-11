Otthagyta síró, 12 éves lányát a bárban, hogy bulizni menjen – letartóztatták az anyát

A 33 éves részeg anya, Amanda Thorpe ellen gyermekelhanyagolás miatt indult eljárás az Egyesült Államokban, miután a hatóságok egyedül találták a lányát egy bárban a Universal Orlando Resort szórakoztató negyedében. A rendőröket szombat este riasztották a CW Shoreline Bar nevű helyhez. Amikor a járőrök megérkeztek, a 12 éves kislányt egy bárszéken ülve találták meg. A rendőrségi jelentés szerint a gyerek láthatóan zaklatott volt, sírt, és teljesen egyedül ült a pultnál. A lány elmondta a hatóságoknak, hogy édesanyja vitába keveredett valakivel a bárban, majd dühös lett rá is, amikor ő inkább vissza akart menni a hotelbe, mert fáradt volt, számolt be a New York Post.
A rendőrségi dokumentumok szerint az anya annyira feldühödött, hogy obszcén kézmozdulatot mutatott a saját lányának, majd káromkodva kisétált a bárból. A 12 éves gyerek ott maradt egyedül. Az anya közben a közeli Red Coconut Club nevű éjszakai klub felé indult, ahol – a hatóságok szerint – táncolni akart.
A táncparketten volt a részeg anya
A rendőrök rövid időn belül meg is találták Thorpe-ot a klubban. A nő a táncparketten volt, a kezében egy alkoholos itallal. A járőrök beszámolója szerint az asszony erősen ittasnak tűnt. A jelentésben azt írták, hogy:
- vörös, véreres szemei voltak,
- erősen imbolygott,
- nehezen tudott egyensúlyban maradni,
- és alkohol szagát érezték a leheletén.
Az anya azzal védekezett, hogy azt hitte, a lánya végig vele volt.
Letartóztatták az asszonyt
A nőt végül őrizetbe vették, és harmadfokú gyermekelhanyagolás vádjával indult ellene eljárás. A bírósági dokumentumok szerint Thorpe ártatlannak vallotta magát. A bíróság 2500 dolláros (836 ezer forint) óvadékot állapított meg számára.
Az ügy komoly felháborodást váltott ki a helyiek körében, sokan ugyanis elképzelhetetlennek tartják, hogy egy szülő egy zsúfolt szórakozónegyedben hagyjon magára egy 12 éves gyereket – pusztán azért, hogy bulizni mehessen.
