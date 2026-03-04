Hajszálon múlt a tragédia: részeg buszsofőr veszélyeztette több mint 50 gyerek életét

A helyi hatóságok elfogatóparancsot adtak ki a 46 éves, részeg buszsofőr ellen. A Fox News információi szerint február 6-án, helyi idő szerint délután 4 óra körül érkezett bejelentés arról, hogy egy iskolabusz kiszámíthatatlanul halad az úton, többször majdnem összeütközve más járművekkel. A kiérkező rendőr később a buszt egy hókupacban találta meg. A nyomozók a járműben egy nyitott, 750 milliliteres vodkás üveget, két üres 50 milliliteres palackot, valamint egy blokkot találtak, amely szerint az alkoholt aznap reggel vásárolták.

Az ügyészség szerint a részeg buszsofőr súlyosan veszélyeztette a gyerekeket - Képünk illusztráció

Fotó: Unsplash

Részeg buszsofőr kacsázott az úton egy iskolabusszal

A vérvizsgálat kimutatta, hogy a sofőr véralkoholszintje 0,331 százalék volt, ami több mint négyszerese a törvényes határértéknek. A teszt emellett Delta-9 karboxi-THC jelenlétét is kimutatta.

A buszon összesen 54 gyermek utazott, köztük öt hat év alatti. A hatóságok szerint több diák a szüleit hívta vagy üzenetben értesítette, mert megijedtek a jármű vezetésétől. Egy gyermek egy korábbi megállónál leszállt, ahol a szülei vették fel.

Az ügyész szerint több mint ötven kisgyermek került veszélyes helyzetbe, amikor a sofőr jelentős mennyiségű alkoholfogyasztás után ült volán mögé. A sofőrt, Kelly Webert ittas vezetés, 54 rendbeli gyermekveszélyeztetés, ugyanennyi rendbeli gondatlan veszélyeztetés, valamint további kapcsolódó szabálysértések miatt vádolják.

A hatóságok közlése szerint a nő az eset után önként jelentkezett egy rehabilitációs intézményben, és várhatóan önként adja fel magát a bíróságon, ahol az óvadék mértékéről is döntenek.

Részeg sofőr miatt vesztette el gyermekét egy várandós nő

Őrizetbe vettek egy férfit, aki ittasan okozott karambolt az Egyesült Államokban. A balesetben egy várandós nő is megsérült, és elvesztette a magzatát.

Tragikus buszbaleset: többen életüket vesztették, 46-an megsérültek

Hat utas életét vesztette, és további negyvenhatan megsérültek egy hétfő reggeli közúti tragédiában Brazília délkeleti részén. A buszbaleset a São Paulo állambeli BR–153-as szövetségi autópályán történt, Marília város közelében.