Itt az új iráni bankjegy: a 10 millió riálos – kitalálja hány forintot ér? 

Az új 10 millió riálos bankjegyre a jegybank szerint azért van szükség, hogy „biztosítsák a lakosság hozzáférését a készpénzhez”, miközben hangsúlyozták, hogy az elektronikus fizetési rendszerek és az internetbank továbbra is stabilan működnek az országban – írja a Financial Times.

A 10 millió riálos bankjeggyel készpénzt kívánnak biztosítani az iráni lakosságnak

Óriási az infláció, nagyon romlik a riál

A Financial Times megjegyzi, hogy az új címlet bevezetése a készpénz iránti megugrott kereslet közepette történt Iránban. Az emberek attól tartanak, hogy az elektronikus fizetések leállhatnak, ezért hosszú sorokban állnak a bankoknál, hogy készpénzt vegyenek fel.

A bankok ugyanakkor korlátozásokat vezettek be a készpénzfelvételre, noha a jegybank szerint elegendő bankjegyet biztosítanak a pénzintézetek számára.

Hivatalos adatok szerint – még a háború kezdete előtt – februárban az infláció éves szinten 47,5 százalék volt.

A 10 millió riálos bankjegy bevezetése előtt az eddigi legnagyobb címlet az 5 millió riálos volt, amelyet a jegybank február elején vezetett be.

Lebuktak az iráni kémek: gyanús viselkedésük árulta el őket

Fegyveres rendőrök vettek őrizetbe két gyanús személyt Nagy-Britanniában, miután megpróbáltak bejutni az ország egyik legfontosabb katonai létesítményébe. A hatóságok szerint a feltételezett iráni kémek a skóciai HMNB Clyde nukleáris tengeralattjáró-bázist vették célba.