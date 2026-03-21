Itt az új iráni bankjegy: a 10 millió riálos – kitalálja hány forintot ér? 

Az iráni jegybank forgalomba hozott egy 10 millió riálos bankjegyet, amely az ország történetének legnagyobb címlete. A 10 millió riál körülbelül 2500-2700 forintnak felel meg.
Az új 10 millió riálos bankjegyre a jegybank szerint azért van szükség, hogy „biztosítsák a lakosság hozzáférését a készpénzhez”, miközben hangsúlyozták, hogy az elektronikus fizetési rendszerek és az internetbank továbbra is stabilan működnek az országban – írja a Financial Times.

A 10 millió riálos bankjeggyel készpénzt kívánnak biztosítani az iráni lakosságnak – Fotó: Unsplash
Óriási az infláció, nagyon romlik a riál

A Financial Times megjegyzi, hogy az új címlet bevezetése a készpénz iránti megugrott kereslet közepette történt Iránban. Az emberek attól tartanak, hogy az elektronikus fizetések leállhatnak, ezért hosszú sorokban állnak a bankoknál, hogy készpénzt vegyenek fel.

A bankok ugyanakkor korlátozásokat vezettek be a készpénzfelvételre, noha a jegybank szerint elegendő bankjegyet biztosítanak a pénzintézetek számára.

Hivatalos adatok szerint – még a háború kezdete előtt – februárban az infláció éves szinten 47,5 százalék volt.

A 10 millió riálos bankjegy bevezetése előtt az eddigi legnagyobb címlet az 5 millió riálos volt, amelyet a jegybank február elején vezetett be.

