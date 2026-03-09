Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor: Ma éjféltől védett árat vezetünk be

Olvasta?

Súlyos a helyzet: Irán megtámadta a NATO-t

Rihanna

Azonosították Rihanna fegyveres támadóját - döbbenetes részletek derültek ki

58 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Betörési kísérlet és lövöldözés miatt vonultak ki a rendőrök egy Los Angeles-i luxusingatlanhoz. Rihanna házával kapcsolatban a hatóságok rövid időn belül elfogták a feltételezett gyanúsítottat.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Rihannabetörésfegyveres támadáslövöldözéselfogás

A Los Angeles-i rendőrség szerint több lövést adtak le Rihanna ingatlanára, majd rövid időn belül a gyanúsított letartóztatása is megtörtént - tájékoztat az ABC News.

Barbadian singer Rihanna attends the CFDA (Council of Fashion Designers of America) Fashion Awards at the American Museum of Natural History in New York on November 3, 2025. (Photo by CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
Rihanna a CFDA Fashion Awards díjátadón New Yorkban 2025 novemberében
Fotó: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Ki a gyanúsított a Rihanna házánál történt lövöldözés ügyében?

A rendőrség egy 35 éves nőt, Ivanna Lisette Ortizt azonosította a lövöldözés gyanúsítottjaként. A nőt vasárnap délután vették őrizetbe, majd hétfő hajnalban gyilkossági kísérlet gyanújával hivatalosan is letartóztatták.

Az amerikai hatóságok az óvadék összegét 10 225 000 dollárban, vagyis mintegy 3,7 milliárd forintban állapították meg.

Miért lőttek rá Rihanna villájára Los Angelesben?

A nyomozók egyelőre nem közöltek pontos indítékot. A Los Angeles-i rendőrség tájékoztatása szerint a lövöldözés hátterét még vizsgálják. A rendelkezésre álló információk szerint több lövést adtak le Rihanna házára, de a lövedékek nem jutottak be az épület belsejébe, kizárólag a külső falakat és egy parkoló járművet találtak el.

A hatóságok szerint senki sem sérült meg az incidens során. Bár Rihanna a beszámolók szerint az otthonában tartózkodott, a lövések nem hatoltak be a ház belsejébe, így az énekesnő és a környezetében tartózkodók is sértetlenek maradtak.

Hogyan fogták el a Rihanna otthonára lövő gyanúsítottat?

A rendőrségi rádióforgalmazás szerint a gyanúsított Teslával menekült el a helyszínről. A járművet egy LAPD-helikopter követte, majd egy bevásárlóközpont parkolóházában sikerült megállítani. A járőrök ott feltartóztatták az autót, és a helyszínen őrizetbe vették a feltételezett támadót.

Milyen fegyvert használt a Rihanna villájánál elfogott támadó?

A nyomozáshoz közel álló források szerint a gyanúsított AR-típusú fegyvert használhatott a támadás során. A rendőrség szerint több lövést adtak le Rihanna házára, ami jelentős riadalmat keltett a környéken, és azonnali rendőrségi beavatkozást váltott ki. A lövöldözés körülményeit továbbra is vizsgálják, a nyomozás jelenleg is folyamatban van.

Visszahívták a népszerű énekesnő egyik termékét - az összetevők károsíthatják a szaporítószerveket

Visszahívtak egy népszerű illatot az Egyesült Királyságban, miután kiderült, hogy tiltott összetevőket tartalmaz. Ez már a harmadik Rihanna parfümjei közül, amelynél hasonló probléma merült fel.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!