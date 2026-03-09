Azonosították Rihanna fegyveres támadóját - döbbenetes részletek derültek ki

A Los Angeles-i rendőrség szerint több lövést adtak le Rihanna ingatlanára, majd rövid időn belül a gyanúsított letartóztatása is megtörtént - tájékoztat az ABC News.

Rihanna a CFDA Fashion Awards díjátadón New Yorkban 2025 novemberében

Fotó: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Ki a gyanúsított a Rihanna házánál történt lövöldözés ügyében?

A rendőrség egy 35 éves nőt, Ivanna Lisette Ortizt azonosította a lövöldözés gyanúsítottjaként. A nőt vasárnap délután vették őrizetbe, majd hétfő hajnalban gyilkossági kísérlet gyanújával hivatalosan is letartóztatták.

Miért lőttek rá Rihanna villájára Los Angelesben?

A nyomozók egyelőre nem közöltek pontos indítékot. A Los Angeles-i rendőrség tájékoztatása szerint a lövöldözés hátterét még vizsgálják. A rendelkezésre álló információk szerint több lövést adtak le Rihanna házára, de a lövedékek nem jutottak be az épület belsejébe, kizárólag a külső falakat és egy parkoló járművet találtak el.

A hatóságok szerint senki sem sérült meg az incidens során. Bár Rihanna a beszámolók szerint az otthonában tartózkodott, a lövések nem hatoltak be a ház belsejébe, így az énekesnő és a környezetében tartózkodók is sértetlenek maradtak.

Hogyan fogták el a Rihanna otthonára lövő gyanúsítottat?

A rendőrségi rádióforgalmazás szerint a gyanúsított Teslával menekült el a helyszínről. A járművet egy LAPD-helikopter követte, majd egy bevásárlóközpont parkolóházában sikerült megállítani. A járőrök ott feltartóztatták az autót, és a helyszínen őrizetbe vették a feltételezett támadót.

Milyen fegyvert használt a Rihanna villájánál elfogott támadó?

A nyomozáshoz közel álló források szerint a gyanúsított AR-típusú fegyvert használhatott a támadás során. A rendőrség szerint több lövést adtak le Rihanna házára, ami jelentős riadalmat keltett a környéken, és azonnali rendőrségi beavatkozást váltott ki. A lövöldözés körülményeit továbbra is vizsgálják, a nyomozás jelenleg is folyamatban van.

