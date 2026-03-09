Hírlevél
Döbbenetes támadás: lövöldözés volt Rihanna otthonánál

Döbbenetes incidens történt vasárnap délután Beverly Hillsben. Rihanna villájánál lövöldözés tört ki, miután egy nő autóból tüzet nyitott az énekesnő otthonára.
A Los Angeles-i rendőrség vasárnap délután riasztást kapott, miután lövések dördültek egy Beverly Hills-i luxusvillánál. A hatóságok szerint az ingatlan Rihanna tulajdonában van, és a támadás idején az énekesnő is a házban tartózkodott – írja a BBC.

Rihanna villájára hét lövést adtak le Beverly Hillsben, miközben az énekesnő is a házban tartózkodott.
Rihanna villájára hét lövést adtak le Beverly Hillsben, miközben az énekesnő is a házban tartózkodott Fotó: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Rihanna villájára hét lövést adtak le

A beszámolók szerint egy harmincas éveiben járó nő autóval állt meg a ház előtt, majd hét lövést adott le a villára. A rendőrök a helyszínen támadó fegyverből származó töltényhüvelyeket találtak.

A gyanúsított a lövések után elhajtott, azonban a rendőrség nem sokkal később megtalálta a járművet körülbelül 12 kilométerre a helyszíntől. A nőt őrizetbe vették, kilétét azonban egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

A hatóságok közölték, hogy senki nem sérült meg, bár a támadás idején Rihanna a villában tartózkodott.

Rihanna az egyik leggazdagabb popsztár

A barbadosi származású énekesnő — polgári nevén Robyn Fenty —a 2000-es évek elején vált világhírűvé olyan slágerekkel, mint a Pon de Replay vagy az Umbrella. Azóta több sikeres vállalkozást is elindított, köztük a  Fenty Beauty kozmetikai márkát és egy fehérneműcéget.

A Forbes becslése szerint Rihanna vagyona meghaladja az egymilliárd dollárt.

Magánéletében is sok figyelmet kap: partnerével, A$AP Rockyval három közös gyermekük van. Legutóbbi gyermekük tavaly szeptemberben született.

