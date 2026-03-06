Hírlevél
parfüm

Visszahívták a népszerű énekesnő egyik termékét – az összetevők károsíthatják a szaporítószerveket

23 órája
Olvasási idő: 4 perc
Visszahívtak egy népszerű illatot az Egyesült Királyságban, miután kiderült, hogy tiltott összetevőket tartalmaz. Ez már a harmadik Rihanna parfümjei közül, amelynél hasonló probléma merült fel.
parfümRihannavisszahívás

Rihanna parfümjei közül újabb illat került visszahívásra az Egyesült Királyságban, miután kiderült, hogy tiltott összetevőket tartalmaz, amelyek károsíthatják a szaporítószerveket. A Savers figyelmeztetést adott ki, és arra kéri a vásárlókat, hogy hagyják abba a termék használatát – írja a Sun.

Rihanna parfüm
Visszahívtak egy népszerű Rihanna parfümöt (illusztráció) – Fotó: Unsplash

Visszahívták a Rogue Rihanna parfümöt

A visszahívás a 15 ml-es Rogue illatot érinti, amely nem felelt meg a kozmetikai szabályozás előírásainak. Az összetevők között olyan anyagok szerepelnek, amelyek mind az Egyesült Királyságban, mind az EU-ban tiltottak. A Termékbiztonsági és Szabványügyi Hivatal szerint ezek a vegyi anyagok károsíthatják a szaporítószerveket, a magzat egészségét, és bőrérzékenységet okozhatnak. 

Ez a harmadik Rihanna-parfüm, amelyet a Savers visszahívott a toxicitás miatt; korábban a Kiss és a Riri illatokkal volt ugyanez a probléma. 

A vásárlóknak érdemes ellenőrizniük, hogy érintett terméket tartanak-e otthon, és szükség esetén felvenni a kapcsolatot a bolttal.

