Visszahívták a népszerű énekesnő egyik termékét – az összetevők károsíthatják a szaporítószerveket

Rihanna parfümjei közül újabb illat került visszahívásra az Egyesült Királyságban, miután kiderült, hogy tiltott összetevőket tartalmaz, amelyek károsíthatják a szaporítószerveket. A Savers figyelmeztetést adott ki, és arra kéri a vásárlókat, hogy hagyják abba a termék használatát – írja a Sun.

Visszahívtak egy népszerű Rihanna parfümöt (illusztráció) – Fotó: Unsplash

Visszahívták a Rogue Rihanna parfümöt

A visszahívás a 15 ml-es Rogue illatot érinti, amely nem felelt meg a kozmetikai szabályozás előírásainak. Az összetevők között olyan anyagok szerepelnek, amelyek mind az Egyesült Királyságban, mind az EU-ban tiltottak. A Termékbiztonsági és Szabványügyi Hivatal szerint ezek a vegyi anyagok károsíthatják a szaporítószerveket, a magzat egészségét, és bőrérzékenységet okozhatnak.

Ez a harmadik Rihanna-parfüm, amelyet a Savers visszahívott a toxicitás miatt; korábban a Kiss és a Riri illatokkal volt ugyanez a probléma.

A vásárlóknak érdemes ellenőrizniük, hogy érintett terméket tartanak-e otthon, és szükség esetén felvenni a kapcsolatot a bolttal.

A legnagyobb hibák, amit a parfüm tárolásánál elkövethet

Sokan a fürdőszobában tartják parfümöt, pedig ez nagy hiba. A parfüm helyes tárolása elengedhetetlen az illat megőrzéséhez, különösen a nyári időszakban.

Hihetetlen: ettől a népszerű parfümtől nagyobb lesz az agyunk

Számos módja van az agyműködés fokozásának, gondoljunk csak a rendszeres testmozgásra vagy az új készségek elsajátítására. De mi a helyzet az agy méretének tényleges növelésével? Egy új kutatás szerint a megfelelő parfüm vagy kölni viselése növelheti az agy szürkeállományának térfogatát.