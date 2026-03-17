A híres énekest telefonnal dobták meg koncert közben – vér folyt a színpadon

A Riley Green koncertjén történt incidens az ausztráliai Melbourne-ben, a Margaret Court Arena színpadán. Az amerikai countryénekes éppen fellépett, amikor a közönségből valaki egy mobiltelefont hajított a színpad felé – írja a PageSix.

Riley Green koncertjén egy rajongó telefont dobott a színpadra — az énekes füle megsérült, a sebet öt öltéssel kellett összevarrni Fotó: AMY SUSSMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Riley Green koncertjén elszabadult a botrány

A készülék eltalálta az énekes fülét, ami után a zenész azonnal leállította a műsort. Riley Green kérte a stábját, hogy kapcsolják fel a csarnok világítását, hogy megtalálják az elkövetőt.

A közönség segítségével gyorsan sikerült azonosítani a dobást elkövető rajongót. Az énekes a színpadról rámutatott a férfira, majd a biztonságiak kivezették a koncerthelyszínről.

A koncert rövid szünet után folytatódott. Riley Green a közönséghez fordulva megköszönte a rajongóknak, hogy eljöttek a fellépésre, majd ekkor döbbent rá, hogy megsérült.

A sztár viccesen reagált a helyzetre.

„Vérzek? Látjátok, milyen kemény vagyok? Hála az égnek, hogy nem egy iPhone 12 volt.”

A rajongók nevetéssel és tapssal reagáltak a megjegyzésre.

Öt öltéssel kellett összevarrni Riley Green sérülését

A koncert után Riley Green a közösségi oldalán adott hírt az állapotáról. Egy fotót is megosztott, amelyen jól látszik a sérülés a fülén.

A bejegyzés szerint végül öt öltéssel kellett összevarrni a sebet, de az énekes jól van.

Riley Green a farmján talál nyugalmat

Riley Green korábban arról is beszélt, hogy bár sok countryénekes Nashville-be költözik, ő inkább Alabama államban maradt.

Elmondása szerint a farmja az a hely, ahol a legtöbb inspirációt kapja a dalaihoz. Szabadnapjain leginkább állatokat gondoz, traktort vezet, és az édesapjával dolgozik a farmon.

Riley Green a színészetben is kipróbálja magát

A zenész hamarosan a színészetben is bemutatkozik. Egy Yellowstone-univerzumban játszódó sorozatban, a Marshals című produkcióban kapott szerepet.

Green szerint a forgatás sokkal idegőrlőbb volt számára, mint a színpadi fellépések.

