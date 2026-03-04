Új Ringo Starr-album jön: a Beatles legendája ismét meglepte a rajongókat

A Ringo Starr új album tíz dalt tartalmaz, és több ismert zenésszel készült közös munkák is helyet kaptak rajta. A Long Long Road című lemez olyan előadókkal készült együttműködésben, mint Billy Strings, Sheryl Crow és St. Vincent – írja az Independent.

Ringo Starr új albumot jelentett be Long Long Road címmel, amely több világsztár közreműködésével jelenik meg Fotó: ROBYN BECK / AFP

Ringo Starr új album: világsztárok és Nashville-hangzás az új lemezen

Az album első kislemeze, az It’s Been Too Long már meg is jelent. A dalban Sarah Jarosz és Molly Tuttle vendégszerepel, a számot pedig maga Ringo Starr írta az amerikai producerrel, T Bone Burnett-tel közösen.

A lemez felvételei Nashville-ben és Los Angelesben készültek, és erősen érezhető rajtuk a country és az americana hangzásvilág.

A „hosszú út” története

A zenész szerint a cím személyes jelentéssel bír. Elmondása szerint hosszú és különleges pálya áll mögötte, ezért döntött a Long Long Road elnevezés mellett.

Ringo Starr arról is beszélt, hogy a producer T Bone Burnett fontos szerepet játszik jelenlegi alkotói időszakában.

A közös munka már a 2025-ös Look Up albumon is sikeresnek bizonyult, amely a brit country listán az első helyre került.

Az új lemez több dalában a rockabilly legenda Carl Perkins hatása is érezhető. A lemezre felkerült például az I Don’t See Me In Your Eyes Anymore című dal feldolgozása is.

A Beatles öröksége

Sir Ringo Starr – polgári nevén Richard Starkey – a Beatles tagjaként vált világhírűvé. A zenekar 1960-ban alakult, és olyan legendás tagok alkották, mint Paul McCartney, John Lennon és George Harrison.

A Beatles a világ legsikeresebb zenekara lett, több mint egy tucat listavezető albummal és rengeteg slágerrel. Ringo Starr azonban a mai napig aktív, és új zenékkel bizonyítja, hogy még mindig tele van kreatív energiával.

