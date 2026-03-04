Hírlevél
beatles

Új Ringo Starr-album jön: a Beatles legendája ismét meglepte a rajongókat

1 órája
A Beatles legendás dobosa, Ringo Starr új lemezt jelentett be, amely ismét felkavarta a zenei világot. A Ringo Starr új album Long Long Road címmel jelenik meg, és több világsztár közreműködésével készült el.
A Ringo Starr új album tíz dalt tartalmaz, és több ismert zenésszel készült közös munkák is helyet kaptak rajta. A Long Long Road című lemez olyan előadókkal készült együttműködésben, mint Billy Strings, Sheryl Crow és St. Vincent – írja az Independent.

Ringo Starr új albumot jelentett be Long Long Road címmel, amely több világsztár közreműködésével jelenik meg.
Ringo Starr új albumot jelentett be Long Long Road címmel, amely több világsztár közreműködésével jelenik meg Fotó: ROBYN BECK / AFP

Ringo Starr új album: világsztárok és Nashville-hangzás az új lemezen

Az album első kislemeze, az It’s Been Too Long már meg is jelent. A dalban Sarah Jarosz és Molly Tuttle vendégszerepel, a számot pedig maga Ringo Starr írta az amerikai producerrel, T Bone Burnett-tel közösen.

A lemez felvételei Nashville-ben és Los Angelesben készültek, és erősen érezhető rajtuk a country és az americana hangzásvilág.

A „hosszú út” története

A zenész szerint a cím személyes jelentéssel bír. Elmondása szerint hosszú és különleges pálya áll mögötte, ezért döntött a Long Long Road elnevezés mellett.

Ringo Starr arról is beszélt, hogy a producer T Bone Burnett fontos szerepet játszik jelenlegi alkotói időszakában. 

A közös munka már a 2025-ös Look Up albumon is sikeresnek bizonyult, amely a brit country listán az első helyre került.

Az új lemez több dalában a rockabilly legenda Carl Perkins hatása is érezhető. A lemezre felkerült például az I Don’t See Me In Your Eyes Anymore című dal feldolgozása is.

A Beatles öröksége

Sir Ringo Starr – polgári nevén Richard Starkey – a Beatles tagjaként vált világhírűvé. A zenekar 1960-ban alakult, és olyan legendás tagok alkották, mint Paul McCartney, John Lennon és George Harrison.

A Beatles a világ legsikeresebb zenekara lett, több mint egy tucat listavezető albummal és rengeteg slágerrel. Ringo Starr azonban a mai napig aktív, és új zenékkel bizonyítja, hogy még mindig tele van kreatív energiával.

A Ringo Starr Long Long Road album hivatalos megjelenési dátuma április 24.

