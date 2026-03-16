Robbanás Amszterdamban – szélsőséges csoport üzent Európának

Robbanás okozott kisebb tüzet az Amszterdam központi üzleti negyedében található Atrium irodaház-komplexum hétfő hajnalban - közölte a rendőrség.
Robbanás történt egy amszterdami irodaház előtt
Az NlTimes hírportál tudósítása szerint a detonáció nem sokkal hajnali egy óra előtt történt. Az épület biztonsági szolgálata gyorsan eloltotta a kisebb tüzet, a robbanás csekély károkat okozott az épület bejáratánál, nem sérült mer senki.
A közösségi médiában egy - egyelőre nem hitelesített - videó terjed az esetről, amelyen az Atrium irodaház látható, majd egy hátizsák, aztán egy öngyújtó segítségével lángra lobbantott gyújtózsinór. A rendőrség vizsgálja a felvétel hitelességét.
A videó szerint a támadás célpontja a Bank of New York amerikai bank lehetett, amely az épületben működik. A felvételen megjelenő üzenetben a támadók "utolsó figyelmeztetésként" szólítják fel a világ - különösen az Európai Unió - országait, hogy "távolodjanak el minden amerikai és cionista érdektől".
A hírportál szerint a támadást a Harakat Asháb al-Jamin al-Iszlámijja (Az igazak mozgalma) nevű csoport vállalta magára. A csoport korábban egy rotterdami zsinagóga elleni pénteki gyújtogatásért, valamint egy amszterdami zsidó iskola elleni szombati robbantásért is felelősséget vállalt.
A holland külpolitikai és biztonságpolitikai kutatással foglalkozó Clingeldael Intézet szakértői hétfőn arra figyelmeztettek, hogy az Irán körül kialakult háborús helyzet növelheti az Európában - köztük Hollandiában - elkövetett támadások kockázatát, különösen az Izraelhez vagy az Egyesült Államokhoz köthető célpontok ellen.
Robbanás történt egy iskolában Amszterdamban
Támadás ért egy zsidó iskolát Amszterdamban. A robbanás idején az épületben kisebb károk keletkeztek, személyi sérülés nem történt.
Terrorcselekmény gyanúja merült fel – felgyújtották egy zsinagóga bejáratát
Robbanás történt New Yorkban a polgármester rezidenciája közelében egy tüntetés idején. A rendőrség szerint két rögtönzött robbanószerkezetet hoztak működésbe, az ügyet pedig ISIS által inspirált terrorcselekményként vizsgálják. A robbanás miatt két férfit őrizetbe vettek.