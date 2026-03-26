„A helyzet súlyos” – sokkoló hírek érkeztek Zelenszkij állapotáról

Sokkoló videó: autót repített a levegőbe egy iráni rakéta Izraelben

Megrázó felvétel terjed az X-en egy közel-keleti rakétacsapásról. A robbanás ereje a levegőbe repített egy autót, és csak pár másodpercen múlt, hogy emberéletet nem követelt a támadás.
Egy biztonsági kamera felvétele rögzítette azt a rémisztő pillanatot, amikor egy iráni rakéta becsapódása hatalmas robbanást okozott Izrael egyik lakóövezetében. Néhány másodperccel a becsapódás előtt még két ember állt a robbanás helyszínén, egy hajszálon múlt, hogy ez a támadás nem járt emberáldozattal.

Rémisztő felvételen a robbanás, pillanatokon múlt két ember élete Fotó: CBSNews/X.com

A felvételen jól látható, hogy a robbanás akkora erejű, hogy az egyik parkoló autót a levegőbe repíti.

Az izraeli hadsereg (IDF) közlése szerint a támadás egy újabb hullám része volt, amely során Irán több rakétát indított Izrael irányába csütörtökön.

Egyre brutálisabb a terror, robbanások rázták meg az országot

Több robbanás rázta meg a nigériai Maidugurit, a halottak száma legalább huszonhárom. A rendőrség szerint az öngyilkos merényletek több mint száz sérültet is követeltek. A térségben évek óta súlyos dzsihadista erőszak tombol.

 

