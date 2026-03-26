Sokkoló videó: autót repített a levegőbe egy iráni rakéta Izraelben

Egy biztonsági kamera felvétele rögzítette azt a rémisztő pillanatot, amikor egy iráni rakéta becsapódása hatalmas robbanást okozott Izrael egyik lakóövezetében. Néhány másodperccel a becsapódás előtt még két ember állt a robbanás helyszínén, egy hajszálon múlt, hogy ez a támadás nem járt emberáldozattal.
A felvételen jól látható, hogy a robbanás akkora erejű, hogy az egyik parkoló autót a levegőbe repíti.
Az izraeli hadsereg (IDF) közlése szerint a támadás egy újabb hullám része volt, amely során Irán több rakétát indított Izrael irányába csütörtökön.
Több robbanás rázta meg a nigériai Maidugurit, a halottak száma legalább huszonhárom. A rendőrség szerint az öngyilkos merényletek több mint száz sérültet is követeltek. A térségben évek óta súlyos dzsihadista erőszak tombol.