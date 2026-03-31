Horror a levegőben: lángoló hajtómű, robbanások az égen – perceken múlt a tragédia

A gép mindössze néhány száz méter magasan járt, amikor a súlyos meghibásodás bekövetkezett. A meghibásodott hajtóműből hangos robbanás kíséretében izzó fémdarabok szakadtak le, amelyek a kifutópálya melletti füves területre zuhantak – és azonnal tüzet okoztak. A lángok azonnal terjedni kezdtek a reptér területén belül, miközben a gép még a levegőben küzdött a stabilitásért, számolt be az Aviationa2z.

A Delta A330-as gép szárnya felől több robbanás is hallatszott, izzó fémdarabok szakadtak le róla – Fotó: Youtube/AIRLIVE

A légiforgalmi irányítás azonnal riasztotta a pilótákat: „Delta, tűz van a szárnyon!” – hangzott el a rádióban.

Robbanás a levegőben

A pilóták azonnal vészhelyzetet jelentettek, és megkezdték a visszafordulást. A 288 utast szállító gép körülbelül 10 percen belül vissza is tért a repülőtérre, miközben még mindig fennállt a tűz veszélye. A landolást tovább nehezítette, hogy a reptéren ekkor csak egyetlen kifutópálya volt használható, így nem volt mozgástér a hibázásra.

A kifutópályára hullott törmelék és a keletkezett tűz miatt a Sao Pauló-i repülőtér működését ideiglenesen teljesen leállították. Több nemzetközi járat indulása is késést szenvedett. A tűzoltók egyszerre küzdöttek a lángokkal és készültek a sérült repülőgép fogadására.

Mi okozhatta a robbanást?

A szakértők szerint egy úgynevezett „nem kontrollált hajtóműhiba” történt – ez a repülés egyik legsúlyosabb műszaki vészhelyzete. Ilyenkor a hajtómű alkatrészei szó szerint szétszakadhatnak. Felmerült a madárütközés lehetősége is, mivel korábban egy másik pilóta madarakat jelentett a környéken, de ezt egyelőre nem erősítették meg.

A fedélzeten tartózkodó utasok és a személyzet végül sérülés nélkül megúszták a drámai incidenst – ami sokak szerint a pilóták gyors reakciójának és a személyzet felkészültségének köszönhető. A járatot törölték, az utasokat más gépekre foglalják át, a meghibásodott repülőgépet pedig alapos vizsgálatnak vetik alá.

