Óriási robbanás rázott meg egy belga várost

Robbanás történt hétfőre virradóan a belgiumi Liege egyik zsinagógája előtt. A robbanásbanszemélyi sérülés nem történt, anyagi kár keletkezett - közölte rendőrségi információk alapján a La Libre Belgique című, angol nyelvű belga napilap hétfőn.
robbanásLiegeBelgium

A helyi rendőrség tájékoztatása szerint a robbanás röviddel hajnali 4 óra előtt történt. A szemközti épületek ablakai betörtek. 

robbanás, ROTTERDAM - Police officers and enforcement officers at work on the streets. ROBIN UTRECHT /ANP netherlands out - belgium out (Photo by ROBIN UTRECHT / ANP MAG / ANP via AFP)
Nagy erőkkel vonult a robbanás helyszínére a rendőrség - Illusztráció - Fotó: ROBIN UTRECHT / ANP MAG

A kerület egy részét lezárták, a hatóságok egy több utcára kiterjedő biztonsági övezetet alakítottak ki.

A liege-i önkormányzatnál a hatóságok közlésére hivatkozva elmondták: a robbanás gyújtogatás eredménye volt.

 

A liegi robbanás egy antiszemita cselekmény

A polgármester és a városi tanács elítéli a "rendkívül erőszakos antiszemita cselekményt", mely ellentétes Liege mások iránt érzett tiszteletének hagyományával. 

Nem engedhetjük meg, hogy külföldi konfliktusok terjedjen át a városunkra

 - fogalmazott Willy Demeyer, Liege polgármestere hétfő reggel.

 

Közölte továbbá, hogy kapcsolatban áll a szövetségi belügyminiszterrel a szükséges következő lépések meghozatalával kapcsolatban.

Európán antiszemita hullám söpör végig

Az elmúlt években a Nyugatot elárasztó antiszemita hullám döbbenetes mértékben idézi fel a kontinens legsötétebb korszakait. A legfrissebb jelenségek arra utalnak: Európa több pontján ismét képtelenek garantálni a zsidó közösségek alapvető biztonságát és polgári jogait – ez pedig történelmi tragédiák kísérteties árnyékát vetíti a jelenünkre.

 

