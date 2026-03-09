Óriási robbanás rázott meg egy belga várost

A helyi rendőrség tájékoztatása szerint a robbanás röviddel hajnali 4 óra előtt történt. A szemközti épületek ablakai betörtek.
A kerület egy részét lezárták, a hatóságok egy több utcára kiterjedő biztonsági övezetet alakítottak ki.
A liege-i önkormányzatnál a hatóságok közlésére hivatkozva elmondták: a robbanás gyújtogatás eredménye volt.
A liegi robbanás egy antiszemita cselekmény
A polgármester és a városi tanács elítéli a "rendkívül erőszakos antiszemita cselekményt", mely ellentétes Liege mások iránt érzett tiszteletének hagyományával.
Nem engedhetjük meg, hogy külföldi konfliktusok terjedjen át a városunkra
- fogalmazott Willy Demeyer, Liege polgármestere hétfő reggel.
Közölte továbbá, hogy kapcsolatban áll a szövetségi belügyminiszterrel a szükséges következő lépések meghozatalával kapcsolatban.
Európán antiszemita hullám söpör végig
Az elmúlt években a Nyugatot elárasztó antiszemita hullám döbbenetes mértékben idézi fel a kontinens legsötétebb korszakait. A legfrissebb jelenségek arra utalnak: Európa több pontján ismét képtelenek garantálni a zsidó közösségek alapvető biztonságát és polgári jogait – ez pedig történelmi tragédiák kísérteties árnyékát vetíti a jelenünkre.