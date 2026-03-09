Óriási robbanás rázott meg egy belga várost

A helyi rendőrség tájékoztatása szerint a robbanás röviddel hajnali 4 óra előtt történt. A szemközti épületek ablakai betörtek.

Nagy erőkkel vonult a robbanás helyszínére a rendőrség - Illusztráció - Fotó: ROBIN UTRECHT / ANP MAG

A kerület egy részét lezárták, a hatóságok egy több utcára kiterjedő biztonsági övezetet alakítottak ki.

A liege-i önkormányzatnál a hatóságok közlésére hivatkozva elmondták: a robbanás gyújtogatás eredménye volt.

A liegi robbanás egy antiszemita cselekmény

A polgármester és a városi tanács elítéli a "rendkívül erőszakos antiszemita cselekményt", mely ellentétes Liege mások iránt érzett tiszteletének hagyományával.

Nem engedhetjük meg, hogy külföldi konfliktusok terjedjen át a városunkra

- fogalmazott Willy Demeyer, Liege polgármestere hétfő reggel.

Közölte továbbá, hogy kapcsolatban áll a szövetségi belügyminiszterrel a szükséges következő lépések meghozatalával kapcsolatban.

Európán antiszemita hullám söpör végig

Az elmúlt években a Nyugatot elárasztó antiszemita hullám döbbenetes mértékben idézi fel a kontinens legsötétebb korszakait. A legfrissebb jelenségek arra utalnak: Európa több pontján ismét képtelenek garantálni a zsidó közösségek alapvető biztonságát és polgári jogait – ez pedig történelmi tragédiák kísérteties árnyékát vetíti a jelenünkre.