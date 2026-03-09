Robbanás rázta meg a polgármesteri rezidencia környékét, terrorcselekmény gyanúja is felmerült

Robbanás történt New Yorkban a polgármester rezidenciája közelében egy tüntetés idején. A rendőrség szerint két rögtönzött robbanószerkezetet hoztak működésbe, az ügyet pedig ISIS által inspirált terrorcselekményként vizsgálják. A robbanás miatt két férfit őrizetbe vettek – írja az ABC News.

Robbanás történt a New York-i polgármester rezidenciája közelében (illusztráció) – Fotó: Unsplash

Robbanás New Yorkban

A robbanás a New York-i Gracie Mansion, vagyis a polgármester hivatalos rezidenciája közelében történt szombaton. A rendőrség szerint két rögtönzött robbanószerkezetet vittek egy ellentüntetésre, amelyek közül az egyiket egy gyalogátkelőnél hozták működésbe, a másik szintén a közelben robbant fel.

A New York City Police Department vezetője, Jessica Tisch azt mondta: a szerkezetek TATP nevű, rendkívül instabil robbanóanyagot tartalmaztak, és komoly sérüléseket okozhattak volna.

Hangsúlyozta, hogy nem álbombákról vagy füstbombákról volt szó, hanem valódi robbanószerkezetekről.

A rendőrök egy harmadik gyanús eszközt is találtak a két férfi autójában az Upper East Side városrészben, ami miatt több közeli épületet kiürítettek. A vizsgálat később kimutatta, hogy az a szerkezet nem tartalmazott robbanóanyagot. Az ügyben két pennsylvaniai férfit vettek őrizetbe. A nyomozásba az FBI terrorellenes egysége is bekapcsolódott.

A robbanás egy muszlimellenes tüntetés közelében történt. A város polgármestere hangsúlyozta: aki erőszakot hoz New York utcáira, annak a törvény előtt kell felelnie.

