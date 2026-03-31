Most jött: brutális robbanás történt egy vegyi üzemben: rengeteg a sérült – képek, videók

A robbanás az egyik legnagyobb orosz és európai petrolkémiai vállalat telephelyén történt. A helyszínen azonnal megkezdték a tűz oltását és a károk felmérését, a hatóságok pedig nagy erőkkel vonultak ki – írja a lenta.ru.

A robbanás után keletkezett füstfelhő messziről is látszott

A robbanás után pánik alakult ki a városban

A beszámolók szerint a detonáció után szirénák szólaltak meg a városban, és hatalmas füstoszlop emelkedett a magasba, amely szinte Nizhnekamsk minden városrészéből látható volt. A környéken élők rövid időn belül furcsa, vegyi szagra lettek figyelmesek.

A hatóságok közlése szerint az üzemben dolgozókat biztonságos távolságba vitték, miközben folyamatosan vizsgálják a levegő minőségét. A hivatalos tájékoztatás alapján egyelőre nem állapítottak meg közvetlen veszélyt a lakosság számára.

Az előzetes információk szerint a robbanást műszaki hiba okozhatta, de a pontos körülményeket még vizsgálják. A legfrissebb adatok alapján mintegy 58 ember megsérült, hárman meghaltak.

A detonáció következtében az üzem egyik része megrongálódott, és a környező épületekben is károk keletkeztek. A mentési és helyreállítási munkálatok továbbra is tartanak.

