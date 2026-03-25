Megvadult robot rontott a tömegbe, videón a durva jelenet

Egy látványos előadás közben történt robot baleset sokkolta a közönséget Kínában, ahol egy humanoid gép véletlenül arcon ütött egy kisfiút - tájékoztat a Daily Mail.
Az eset Senhszi tartományban történt, ahol egy színpadi bemutatón egy Unitree gyártmányú robot táncolt a zenére. A gép forgásokkal és széles karmozdulatokkal haladt egyre közelebb a nézőkhöz, miközben a közönség tagjai próbáltak kitérni az útjából.
Egy kisfiú is megpróbálta elkerülni az egyre közeledő robotot, azonban egy forgás közben a gép karja teljes erővel eltalálta az arcát. Szemtanúk szerint a gyermek előre látta a veszélyt, de nem tudott időben elmenekülni.
A humanoid robot egy fejlett modell, amely több mint húsz mozgásponttal rendelkezik, így rendkívül összetett mozdulatokra képes. Éppen ez a fejlettség jelenti egyben a kockázatot is, hiszen az ilyen rendszerek mozgása nehezen kiszámítható, különösen élő közönség közelében.
Nem ez az első eset, amikor hasonló incidens történik: korábban is előfordult, hogy egy robot mozgás közben véletlenül megütött egy embert, vagy hibás működés miatt veszélyes helyzetbe került.
Mik az AI robot veszélyei?
- Kiszámíthatatlan mozgás;
- fizikai sérülés kockázata;
- szenzorhibák és téves észlelés;
- szoftverhibák és rendszerhibák;
- nem megfelelő biztonsági intézkedések;
- túlzott bizalom a technológiában;
- ember–gép interakció bizonytalansága;
- technológiai túlhasználat kockázata.
