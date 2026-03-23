Nem fog hinni a szemének! Robotok szolgálják ki a vendégeket ebben a híres gyorsétteremben

A McDonald's egyik sanghaji egységében humanoid robotokat vetettek be kísérleti jelleggel. A rendszer célja, hogy a robot pincér segítse a kiszolgálást, miközben a vendégek számára élményt is nyújt. A fejlesztést a Keenon Robotics biztosítja, amely egyre több automatizált megoldást vezet be a vendéglátásban - tájlkoztat a New York Post.
Hogyan működik a robot kiszolgálás?
A humanoid robotok előre programozott feladatok alapján működnek, és szenzorok segítségével érzékelik a környezetüket. Képesek felismerni a vendégek jelenlétét, kommunikálni egyszerű utasításokkal, valamint biztonságosan közlekedni az éttermi térben. A kiszolgálás során ételt szállítanak az asztalokhoz, miközben interakcióba lépnek a vendégekkel.
Milyen feladatokat végeznek a robotok?
A jelenlegi tesztek alapján a robotok többféle szerepet is betöltenek:
- vendégek köszöntése az étterembe érkezéskor;
- rendelések kiszállítása az asztalokhoz;
- egyszerű tájékoztatás nyújtása;
- szórakoztató interakciók, különösen gyerekek számára;
- navigáció az éttermen belül akadályelkerüléssel;
- együttműködés az emberi dolgozókkal.
Veszélyben vannak-e a vendéglátós munkahelyek a robotok miatt?
A szakértők szerint rövid távon nem várható tömeges kiváltás. A robotok jelenleg inkább kiegészítő szerepet töltenek be, és a monoton, ismétlődő feladatokat veszik át. Ugyanakkor hosszabb távon elképzelhető, hogy bizonyos munkakörök átalakulnak, különösen az alacsonyabb képzettséget igénylő pozíciók esetében.
Mennyire hatékony a robot kiszolgálás a gyakorlatban?
A tapasztalatok vegyesek, de több előnyt is kiemelnek:
- gyorsabb és egyenletesebb kiszolgálás;
- kevesebb emberi hiba;
- folyamatos működés szünet nélkül;
- marketingérték és látványosság.
Ugyanakkor a rendszer még fejlesztés alatt áll, így az emberi jelenlét továbbra is nélkülözhetetlen marad.
Folytatják az ámokfutást a párhuzamos valóságokban élő, San Franciscóban székelő startupok. A tasakokból gyümölcslevet kipréselő, brutális túlárazott Juicero robotgép után szabadon most bemutatkozott a ruhahajtogató robot, ami bevallottan lassú és rossz, de milliókba kerül és kukkolnak rajta keresztül.
Gyorsan javul a humanoid robotok mozgáskoordinációja és egyensúlyérzéke, hardveresen és szoftveresen is megvan már az alaptechnológia ahhoz, hogy agilis mozgásra legyenek képesek.