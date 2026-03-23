Nem fog hinni a szemének! Robotok szolgálják ki a vendégeket ebben a híres gyorsétteremben

A McDonald's egyik sanghaji egységében humanoid robotokat vetettek be kísérleti jelleggel. A rendszer célja, hogy a robot pincér segítse a kiszolgálást, miközben a vendégek számára élményt is nyújt. A fejlesztést a Keenon Robotics biztosítja, amely egyre több automatizált megoldást vezet be a vendéglátásban - tájlkoztat a New York Post.

Humanoid robotok segítik a vendégek kiszolgálását

Fotó: ISLAM YAKUT / ANADOLU AGENCY

Hogyan működik a robot kiszolgálás?

A humanoid robotok előre programozott feladatok alapján működnek, és szenzorok segítségével érzékelik a környezetüket. Képesek felismerni a vendégek jelenlétét, kommunikálni egyszerű utasításokkal, valamint biztonságosan közlekedni az éttermi térben. A kiszolgálás során ételt szállítanak az asztalokhoz, miközben interakcióba lépnek a vendégekkel.

Milyen feladatokat végeznek a robotok?

A jelenlegi tesztek alapján a robotok többféle szerepet is betöltenek:

vendégek köszöntése az étterembe érkezéskor;

rendelések kiszállítása az asztalokhoz;

egyszerű tájékoztatás nyújtása;

szórakoztató interakciók, különösen gyerekek számára;

navigáció az éttermen belül akadályelkerüléssel;

együttműködés az emberi dolgozókkal.

Veszélyben vannak-e a vendéglátós munkahelyek a robotok miatt? A szakértők szerint rövid távon nem várható tömeges kiváltás. A robotok jelenleg inkább kiegészítő szerepet töltenek be, és a monoton, ismétlődő feladatokat veszik át. Ugyanakkor hosszabb távon elképzelhető, hogy bizonyos munkakörök átalakulnak, különösen az alacsonyabb képzettséget igénylő pozíciók esetében.

Mennyire hatékony a robot kiszolgálás a gyakorlatban?

A tapasztalatok vegyesek, de több előnyt is kiemelnek:

gyorsabb és egyenletesebb kiszolgálás;

kevesebb emberi hiba;

folyamatos működés szünet nélkül;

marketingérték és látványosság.

Ugyanakkor a rendszer még fejlesztés alatt áll, így az emberi jelenlét továbbra is nélkülözhetetlen marad.

