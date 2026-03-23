robot

Nem fog hinni a szemének! Robotok szolgálják ki a vendégeket ebben a híres gyorsétteremben

Egy kínai gyorsétteremben új technológiai megoldást tesztelnek, amely alapjaiban változtathatja meg a vendéglátást. A robotok már nemcsak látványosságok, hanem a kiszolgálás aktív résztvevői is. A humanoid megoldások megjelenése új kérdéseket vet fel a hatékonyságról és a munkaerő jövőjéről.
Link másolása
Vágólapra másolva!
A McDonald's egyik sanghaji egységében humanoid robotokat vetettek be kísérleti jelleggel. A rendszer célja, hogy a robot pincér segítse a kiszolgálást, miközben a vendégek számára élményt is nyújt. A fejlesztést a Keenon Robotics biztosítja, amely egyre több automatizált megoldást vezet be a vendéglátásban - tájlkoztat a New York Post.

Fotó: ISLAM YAKUT / ANADOLU AGENCY ISTANBUL, TURKEY - NOVEMBER 6 : A robot waiter serves food to customers at the Robot theme restaurant in Istanbul, Turkey on November 6, 2019. Islam Yakut / Anadolu Agency (Photo by Islam Yakut / ANADOLU AGENCY / Anadolu via AFP)
Humanoid robotok segítik a vendégek kiszolgálását
Fotó: ISLAM YAKUT / ANADOLU AGENCY

Hogyan működik a robot kiszolgálás?

A humanoid robotok előre programozott feladatok alapján működnek, és szenzorok segítségével érzékelik a környezetüket. Képesek felismerni a vendégek jelenlétét, kommunikálni egyszerű utasításokkal, valamint biztonságosan közlekedni az éttermi térben. A kiszolgálás során ételt szállítanak az asztalokhoz, miközben interakcióba lépnek a vendégekkel.

Milyen feladatokat végeznek a robotok?

A jelenlegi tesztek alapján a robotok többféle szerepet is betöltenek:

  • vendégek köszöntése az étterembe érkezéskor;
  • rendelések kiszállítása az asztalokhoz;
  • egyszerű tájékoztatás nyújtása;
  • szórakoztató interakciók, különösen gyerekek számára;
  • navigáció az éttermen belül akadályelkerüléssel;
  • együttműködés az emberi dolgozókkal.

Veszélyben vannak-e a vendéglátós munkahelyek a robotok miatt?

A szakértők szerint rövid távon nem várható tömeges kiváltás. A robotok jelenleg inkább kiegészítő szerepet töltenek be, és a monoton, ismétlődő feladatokat veszik át. Ugyanakkor hosszabb távon elképzelhető, hogy bizonyos munkakörök átalakulnak, különösen az alacsonyabb képzettséget igénylő pozíciók esetében.

Mennyire hatékony a robot kiszolgálás a gyakorlatban?

A tapasztalatok vegyesek, de több előnyt is kiemelnek:

  • gyorsabb és egyenletesebb kiszolgálás;
  • kevesebb emberi hiba;
  • folyamatos működés szünet nélkül;
  • marketingérték és látványosság.

Ugyanakkor a rendszer még fejlesztés alatt áll, így az emberi jelenlét továbbra is nélkülözhetetlen marad.

Folytatják az ámokfutást a párhuzamos valóságokban élő, San Franciscóban székelő startupok. A tasakokból gyümölcslevet kipréselő, brutális túlárazott Juicero robotgép után szabadon most bemutatkozott a ruhahajtogató robot, ami bevallottan lassú és rossz, de milliókba kerül és kukkolnak rajta keresztül.

Gyorsan javul a humanoid robotok mozgáskoordinációja és egyensúlyérzéke, hardveresen és szoftveresen is megvan már az alaptechnológia ahhoz, hogy agilis mozgásra legyenek képesek

 

