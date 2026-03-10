Robotkutyákkal javítanák a köztisztaságot Marosvásárhelyen

A helyi sajtó beszámolói szerint összesen nyolc ilyen robotot állítanak szolgálatba. A gépek a város közterületein járőröznek majd, miközben többféle feladatot látnak el a tisztaság fenntartása érdekében. A robotkutyákat a helyi informatikai vállalat, a Sincron fejlesztette ki egy mintegy egymillió eurós projekt keretében. A beruházást a városi köztisztasági vállalat saját forrásaiból finanszírozta - írja a Maszol.

Robotkutyákkal tisztítaná meg az utcákat a marosvásárhelyi önkormányzat. A kép illusztráció. Fotó: STRINGER / IC photo

Robotkutyák a tisztaság szolgálatában

Ferencz Róbert, a cég igazgatója szerint a robotok több lépcsőben segítik majd a közterületek tisztán tartását. Elsőként figyelemfelhívó üzenetekkel ösztönzik a lakosokat arra, hogy szelektíven gyűjtsék a hulladékot. Emellett érzékelőik segítségével jelzik az utcákon tapasztalt rendellenességeket – például illegálisan lerakott hulladékot –, és értesítik a takarítócsapatokat. A tervek szerint a robotok később aktívan is részt vehetnek bizonyos feladatokban, segítve a köztisztasági dolgozók munkáját. A városi köztisztasági szolgáltatást működtető Sylevy Cleaning vezetője, László Lídia hangsúlyozta: a robotok nem az emberi munka kiváltására szolgálnak.

Céljuk elsősorban az, hogy átvegyék az ismétlődő, rutinszerű feladatok egy részét, így hatékonyabbá tegyék a csapatok munkáját.

A fejlesztés azonban nem áll meg a robotkutyáknál. A projekt részeként két lábon járó, emberszerű robotok is segíthetik majd a köztisztasági feladatokat. A robotkutyák egyetlen feltöltéssel körülbelül öt órán keresztül képesek működni, míg a humanoid robotok akár saját akkumulátorukat is ki tudják cserélni, így hosszabb ideig maradhatnak szolgálatban. A városvezetés abban bízik, hogy a modern technológia bevonása nemcsak hatékonyabbá teszi a köztisztasági munkát, hanem a lakosság figyelmét is jobban ráirányítja a környezetvédelem fontosságára. Korábban az Origo beszámolt arról, hogy horrorisztikus külsejű robotkutyát készítettek Japánban.