Várandós nőt gázolt el egy rolleres a zebrán – császármetszés lett a vége

Az ütközés után a kismama a földre esett, és attól félt, hogy a kisbabája meghalt. A járművön egy másik fiatal is ült, és a roller vezetője meg sem állt, hanem továbbhajtott a baleset után, cserbenhagyva a sérült nőt – számolt be róla a DailyMail.

A rolleres a gázolást követően cserbenhagyta a várandós nőt és elmenekült.

Fotó: Unsplash

A rolleres miatt koraszülött lett a kisbaba

A baba a balesetet követően egy ideig nem mozgott, ezért az édesanyja a legrosszabbtól tartott. A járókelők azonnal segítettek neki, majd egy családtag kórházba vitte.

Később egy másik kórház szülészetére szállították, ahol az orvosok sürgősségi császármetszést végeztek.

A kisbaba másnap hajnalban született meg, és négy napot töltött az újszülött intenzív osztályon. Csövön keresztül táplálták, és gép segítette a légzését, mert a tüdeje még nem fejlődött ki teljesen. A gyereket már kiírták a kórázból és megengedték a szülőknek, hogy hazavigyék, de az orvosok ugyanakkor azt mondták, később lehetnek egészségügyi problémái a koraszülés miatt.

Az édesanya a balesetben hasi vérömlenyt és csípősérülést szenvedett,

a rendőrség pedig egy 13 éves fiút vett őrizetbe az ügyben, miközben a nyomozás tovább folytatódik.

Kitiltják az elektromos rollereket egy népszerű olasz városból

Egy népszerű olasz város vezetése úgy döntött, betiltja a bérelhető elektromos rollereket, mert szerintük túl sok problémát okoztak az utcákon. A hatóságok a balesetek, a szabálytalan parkolás és a turisták zsúfoltsága miatt léptek. A döntés után a szolgáltatóknak ki kell vonniuk a rollereket a városból.

Botrány az autópályán: rollerrel hajtott fel egy nő és még be is intett

Egy nő elektromos rollerrel hajtott fel egy osztrák autópályára, miközben több KRESZ-szabályt is megszegett. Amikor észrevette, hogy videó készül róla, még a középső ujját is felmutatta a felvételen. A veszélyes manőver jelentősen akadályozta a forgalmat, de szerencsére baleset nem történt.