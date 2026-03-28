Egy kis csípés komoly bajt is okozhat – ezek a jelek árulkodnak

Egy apró csípés, és máris kellemetlenül viszketni kezd a bőr – ismerős érzés? A bőr reakciója azonban sokszor elárulja, milyen állat volt a tettes, és ha tudja, mire figyeljen, a rovarcsípés tüneteinek enyhítése sokkal egyszerűbb, valamint a komolyabb problémák is elkerülhetőek – írja a Focus.

A rovarcsípés felismerése segít a kellemetlen tünetek gyorsabb enyhítésében – Fotó: Unsplash

Szúnyogok okozta rovarcsípés: viszketés és apró pöttyök

A szúnyogcsípés nyáron a leggyakoribb kellemetlenség. Az apró, fehéres vagy enyhén piros pöttyök 2–5 milliméteresek, és erősen viszketnek, de nem fájnak. Fontos, hogy ne vakarjuk a csípést: a szúnyog nyála véralvadásgátló fehérjét tartalmaz, ami allergiás reakciót válthat ki. A vakarás csak fokozza a viszketést, így a legjobb, ha hideg borogatással vagy nyugtató krémmel csillapítjuk a bőrt.

Kullancs és bolha: nem minden csípés egyforma

A kullancs csípése gyakran észrevétlen marad, és akár 15 napig a bőrben maradhat. Amikor leválik, lapos, érme nagyságú piros folt marad, duzzanat nélkül. Ha a folt terjed vagy halványodik, mindenképp forduljon orvoshoz, mert a kullancs fertőzéseket, például Lyme-kórt is terjeszthet.

A bolhacsípés ezzel szemben több helyen is jelentkezhet, erősen viszket, és apró piros pontok formájában jelenik meg. Mivel a bolha többször is csíphet, gyakran sorban látszanak a nyomok a bőrön.

Poloska és hangya: apró, de kellemetlen

A poloska csípését gyakran a kis vércseppek árulják el az ágyneműben, és a bőrön több, egymás mellett lévő csípéshely maradhat. A hangyák csípése általában ártalmatlan, de a nagyobb erdei hangyák csípése éget és viszket, kis duzzanatokkal kísérve. Hideg borogatással gyorsan enyhíthető a kellemetlenség.

Hamarosan az ember válhat egy veszélyes állat elsődleges zsákmányává

Egy friss kutatás megdöbbentő eredményt hozott. A szúnyogok nagyobb egészségügyi kockázatot jelentenek az emberre nézve, mint valaha.

Ezek a rovarcsípések akár életveszélyesek is lehetnek

Nyáron különösen gyakoriak a rovarokkal kapcsolatos kellemetlenségek, de nem minden csípés múlik el magától. A rovarcsípések bizonyos esetekben súlyos allergiás reakciókat vagy fertőzéseket is okozhat, ezért fontos felismerni a veszélyes tüneteket és időben orvoshoz fordulni.