Ezért ne az étkezőben bontsa ki a megrendelt csomagját

Egyre több szakértő figyelmeztet arra, hogy a házhoz szállított csomagok nemcsak termékeket, hanem nem kívánt „utasokat” is rejthetnek. A probléma legfőképp az, hogy a bogarak vagy rovarok a csomagokban bújnak meg, melyeket aztán a lakásban bontunk ki.
veszélyes rovarokkartonpapíronline rendelés

Egy rovarirtási szakértők hívták fel a figyelmet arra, hogy az online rendelések csomagolása gyakran ideális búvóhelyet jelent a kártevők számára. A rovarok a csomagokban azért jelenhetnek meg, mert a kartondobozok nedvességet szívnak fel, és réteges szerkezetük tökéletes menedéket biztosít számos rovarfajnak a szállítás során.

Rovarok a csomagokban? Ezért nem szabad a konyhában kibontani a rendeléseket
Rovarok a csomagokban? Ezért nem szabad a konyhában kibontani a rendeléseket
Fotó: Matt Seymour / Unsplash

Miért vonzzák a rovarokat a kartondobozok?

A szakemberek szerint a karton sötét, meleg és nedves környezetet biztosíthat, amelyben könnyen elbújhatnak a rovarok. 

A csomagokban gyakran csótányok, hangyák, ezüstös pikkelykék, molyok vagy apró bogarak is megbújhatnak.

A dobozok szállítása során a csomagolás könnyen megsérülhet, így apró nyílások keletkeznek rajtuk, amelyeken keresztül a rovarok könnyen bejuthatnak.

Apró „potyautasok" a rendeléseiben
Apró „potyautasok” a rendeléseiben
Fotó:  Erik Karits / Unsplash

Télen még nagyobb a kockázat

Hideg időben a rovarok különösen szívesen keresnek melegebb menedéket. Egy fűtött lakás ideális környezetet jelent számukra, ezért a raktárakból vagy szállítás közben könnyen „beköltözhetnek” egy csomag segítségével.

Rovarok a csomagokban: hogyan előzhető meg a probléma?

Szakértők szerint néhány egyszerű szokással csökkenthető a kockázat:

Így kerülhetik el a rovarokat
Így kerülhetik el a rovarokat
Fotó: Matias Lepera / Unsplash
  • a csomagokat ne a konyhaasztalon bontsák ki
  • lehetőleg könnyen tisztítható felületen nyissák fel a dobozokat
  • a kartondobozokat azonnal lapítsák össze és dobják ki
  • az élelmiszereket zárt tárolókban tartsák

Ha a csomagban rovarokat, ürüléket vagy sérült csomagolást találnak, érdemes szakemberhez fordulni, mert ez komolyabb kártevőfertőzés jele is lehet – hívta fel a figyelmet a HuffPost.

Megvan a titkos fegyver, amitől az ágyi poloskák valósággal rettegnek

A legtöbb ember számára ez a vérszívó rovar egy szinte legyőzhetetlen ellenségnek tűnik, amelyet rendkívül nehéz kiirtani a fertőzött lakásból. Egy új kutatás azonban először azonosított valamit, amit az ágyi poloskák látványosan kerülnek: a vizet. A kutatók szerint a nedves felületek szó szerint életveszélyt jelentenek számukra.

A csótányról kiderült valami, amitől sokan nem fognak nyugodtan aludni

A csótányok a lakások rejtett légszennyezői. Egy friss kutatás szerint azokban az otthonokban, ahol elszaporodtak, az allergének és az úgynevezett endotoxinok szintje ugrásszerűen megnő. Ez súlyosbíthatja az asztmát és az allergiás panaszokat. Ráadásul a nőstény csótányok kétszer annyi toxint hagynak maguk után, mint a hímek – derül ki az Észak-Karolinai Állami Egyetem friss vizsgálatából.

 

 

