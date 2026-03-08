Ezért ne az étkezőben bontsa ki a megrendelt csomagját

Egy rovarirtási szakértők hívták fel a figyelmet arra, hogy az online rendelések csomagolása gyakran ideális búvóhelyet jelent a kártevők számára. A rovarok a csomagokban azért jelenhetnek meg, mert a kartondobozok nedvességet szívnak fel, és réteges szerkezetük tökéletes menedéket biztosít számos rovarfajnak a szállítás során.
Miért vonzzák a rovarokat a kartondobozok?
A szakemberek szerint a karton sötét, meleg és nedves környezetet biztosíthat, amelyben könnyen elbújhatnak a rovarok.
A csomagokban gyakran csótányok, hangyák, ezüstös pikkelykék, molyok vagy apró bogarak is megbújhatnak.
A dobozok szállítása során a csomagolás könnyen megsérülhet, így apró nyílások keletkeznek rajtuk, amelyeken keresztül a rovarok könnyen bejuthatnak.
Télen még nagyobb a kockázat
Hideg időben a rovarok különösen szívesen keresnek melegebb menedéket. Egy fűtött lakás ideális környezetet jelent számukra, ezért a raktárakból vagy szállítás közben könnyen „beköltözhetnek” egy csomag segítségével.
Rovarok a csomagokban: hogyan előzhető meg a probléma?
Szakértők szerint néhány egyszerű szokással csökkenthető a kockázat:
- a csomagokat ne a konyhaasztalon bontsák ki
- lehetőleg könnyen tisztítható felületen nyissák fel a dobozokat
- a kartondobozokat azonnal lapítsák össze és dobják ki
- az élelmiszereket zárt tárolókban tartsák
Ha a csomagban rovarokat, ürüléket vagy sérült csomagolást találnak, érdemes szakemberhez fordulni, mert ez komolyabb kártevőfertőzés jele is lehet – hívta fel a figyelmet a HuffPost.
További tartalmak:
Megvan a titkos fegyver, amitől az ágyi poloskák valósággal rettegnek
A legtöbb ember számára ez a vérszívó rovar egy szinte legyőzhetetlen ellenségnek tűnik, amelyet rendkívül nehéz kiirtani a fertőzött lakásból. Egy új kutatás azonban először azonosított valamit, amit az ágyi poloskák látványosan kerülnek: a vizet. A kutatók szerint a nedves felületek szó szerint életveszélyt jelentenek számukra.
A csótányról kiderült valami, amitől sokan nem fognak nyugodtan aludni
A csótányok a lakások rejtett légszennyezői. Egy friss kutatás szerint azokban az otthonokban, ahol elszaporodtak, az allergének és az úgynevezett endotoxinok szintje ugrásszerűen megnő. Ez súlyosbíthatja az asztmát és az allergiás panaszokat. Ráadásul a nőstény csótányok kétszer annyi toxint hagynak maguk után, mint a hímek – derül ki az Észak-Karolinai Állami Egyetem friss vizsgálatából.