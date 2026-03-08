Ezért ne az étkezőben bontsa ki a megrendelt csomagját

Egy rovarirtási szakértők hívták fel a figyelmet arra, hogy az online rendelések csomagolása gyakran ideális búvóhelyet jelent a kártevők számára. A rovarok a csomagokban azért jelenhetnek meg, mert a kartondobozok nedvességet szívnak fel, és réteges szerkezetük tökéletes menedéket biztosít számos rovarfajnak a szállítás során.

Rovarok a csomagokban? Ezért nem szabad a konyhában kibontani a rendeléseket

Fotó: Matt Seymour / Unsplash

Miért vonzzák a rovarokat a kartondobozok?

A szakemberek szerint a karton sötét, meleg és nedves környezetet biztosíthat, amelyben könnyen elbújhatnak a rovarok.

A csomagokban gyakran csótányok, hangyák, ezüstös pikkelykék, molyok vagy apró bogarak is megbújhatnak.

A dobozok szállítása során a csomagolás könnyen megsérülhet, így apró nyílások keletkeznek rajtuk, amelyeken keresztül a rovarok könnyen bejuthatnak.

Apró „potyautasok” a rendeléseiben

Fotó: Erik Karits / Unsplash

Télen még nagyobb a kockázat

Hideg időben a rovarok különösen szívesen keresnek melegebb menedéket. Egy fűtött lakás ideális környezetet jelent számukra, ezért a raktárakból vagy szállítás közben könnyen „beköltözhetnek” egy csomag segítségével.

Rovarok a csomagokban: hogyan előzhető meg a probléma?

Szakértők szerint néhány egyszerű szokással csökkenthető a kockázat:

Így kerülhetik el a rovarokat

Fotó: Matias Lepera / Unsplash

a csomagokat ne a konyhaasztalon bontsák ki

lehetőleg könnyen tisztítható felületen nyissák fel a dobozokat

a kartondobozokat azonnal lapítsák össze és dobják ki

az élelmiszereket zárt tárolókban tartsák

Ha a csomagban rovarokat, ürüléket vagy sérült csomagolást találnak, érdemes szakemberhez fordulni, mert ez komolyabb kártevőfertőzés jele is lehet – hívta fel a figyelmet a HuffPost.

