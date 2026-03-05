Rovarriasztót itattak két gyerekkel egy étteremben – sokkoló, ami ezután történt

Hírlevél
2026. március 05. 19:30
Súlyos vendéglátóipari botrány robbant ki, miután két gyermeket kórházba kellett vinni egy családi vacsora után, mert veszélyes folyadék került az italukba. A lányok poharába áfonyalé helyett rovarriasztóként is használt citronella folyadék került, amit véletlenül szolgáltak fel.
A 11 és 12 éves testvérek a szüleikkel vacsoráztak, amikor a gyerekek hírtelen az ital kóstolása után kiköpték azt, mert mérgezőnek érezték. Később derült ki, hogy az áfonyalé helyett valójában rovarriasztó került a poharukba, ami miatt az egész család pánikba esett számolt be róla az ABC.

Rovarriasztó került a gyümölcslébe – súlyos éttermi mulasztás történt

A szülők a mérgezés gyanúja miatt azonnal kórházba vitték a gyerekeket.

A lányok égő gyomorról, zsibbadó kezekről és fejfájásról panaszkodtak, 

de szerencsére nem szenvedtek maradandó sérülést. Az eset után az egészségügyi hatóság vizsgálatot indított az olasz étterem működésével kapcsolatban. A bíróság szerint az étterem tulajdonosa nem biztosította megfelelően az élelmiszerbiztonsági szabályok betartását. Több alkalmazottnak nem volt élelmiszerbiztonsági képesítése, és nem volt kijelölt élelmiszerbiztonsági felügyelő sem. A tulajdonos ügyvédje szerint

 a súlyos gondatlanság a pincérek felelőtlensége, akik két hete dolgoztak csak az étteremben. 

A bíró azonban úgy ítélte meg, hogy a tulajdonos nem járt el kellő körültekintéssel, sőt bizonyos bizonyítékokat is eltávolított. Az ügy végén az éttermet és tulajdonosát jelentős pénzbírsággal sújtották, az eset pedig komoly figyelmeztetés lett a vendéglátóipar számára.

Az étterem dolgozói majdnem megöltek egy kétéves gyereket

Egy kaliforniai étteremben is történt hasonló mulasztás, egy kétéves gyereknek almalé helyett bort szolgáltak fel. A kicsi rosszul lett, majd a szülei kórházba vitték, ahol kiderült, hogy a véralkoholszintje veszélyesen magas volt.

Magyar turisták lettek rosszul egy étterembe

Egy turistacsoport tagjai rosszul lettek egy romániai éttermi étkezés után, ezért több mint negyven magyar utazót kellett kórházba vinni. A betegek gyomorfájásra, hányingerre és hasmenésre panaszkodtak, ezért a helyi kórházban rendkívüli intézkedéseket vezettek be, és még a szabadnapos orvosokat is berendelték.

