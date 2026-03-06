10 éve nem látott sztárpár bukkant fel egy tévéműsorban – a közönség megdöbbent

Több mint tíz év után ismét együtt jelent meg a nyilvánosság előtt Ryan Gosling és Eva Mendes. A sztárpár csütörtök este tűnt fel a The Tonight Show Starring Jimmy Fallon stúdiójában, ahol Eva Mendes születésnapját ünnepelték – írja a TMZ.

Ryan Gosling és Eva Mendes – a 10 éve nem látott sztárpár együtt jelent meg egy televíziós műsorban Fotó: NBC via Getty Images

Ryan Gosling és Eva Mendes meglepetése a Tonight Show stúdiójában

Ryan Gosling eredetileg új filmjéről, a hamarosan érkező A Hail Mary küldetés című sci-fi produkcióról beszélgetett Jimmy Fallonnal. A beszélgetés közben azonban váratlan fordulat történt: a színész elárulta, hogy párja éppen a stúdióban tartózkodik, mivel aznap ünnepli az 52. születésnapját.

A színész ezután arra kérte a közönséget, hogy énekeljék el Eva Mendesnek a Happy Birthday dalt. Nem sokkal később az ünnepeltet be is kísérték a stúdióba, ahol a közönség hatalmas tapsviharral fogadta.

A rajongók számára hatalmas szenzáció volt, hogy Ryan Gosling és Eva Mendes együtt jelent meg a reflektorfényben, hiszen ilyen hivatalos közös szereplésre több mint tíz éve nem volt példa.

Több mint egy évtizede kerülik a reflektorfényt

A pár utoljára 2013-ban mutatkozott együtt egy vörös szőnyeges eseményen, a Túl a fenyvesen New York-i premierjén. A film forgatásán ismerkedtek meg 2011-ben, és azóta is együtt vannak.

Ryan Gosling és Eva Mendes két közös gyermeket nevelnek, és kapcsolatukat mindig igyekeztek távol tartani a nyilvánosságtól. Házasságukról hivatalosan soha nem beszéltek, bár Eva Mendes egy korábbi televíziós interjúban egyszer már férjeként hivatkozott a színészre.

