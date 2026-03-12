Szexi bikiniben mutogatja magát a népszerű színész pornós lánya

Charlie Sheen lánya, Sami Sheen ismét magára vonta a figyelmet egy merész tengerparti fotóval. A fiatal modell ezúttal Kaliforniában, Malibu partján pózolt egy apró, zebramintás bikiniben, a képeket pedig az Instagram-oldalán osztotta meg követőivel. A rajongók gyorsan reagáltak a forró hangulatú felvételekre, amelyek pillanatok alatt nagy figyelmet kaptak – számolt be a Daily Star.

Sami Sheen, Charlie Sheen lánya Fotó: samisheen/Instagram

Charlie Sheen lánya szexi rucikban pózolt

Az OnlyFansre is tartalmat készítő nő ezúttal Instagramra töltött fel egy túlfűtött, erotikus fotót, amelyen bikiniben pózol a tengerparton. Sami Sheen Charlie Sheen és Denise Richards lánya, így gyerekkora óta reflektorfény veszi körül, mostanra azonban saját jogán is komoly követőtábort épített maga köré a közösségi médiában.

A fiatal influenszer új szexi bikinis fotója és vad bejegyzése ismét megmutatta, hogyan lehet egyetlen képpel felrobbantani az internetet.

Denise Richards és Charlie Sheen lánya, Sami Sheen 18 évesen csatlakozott az OnlyFanshez – írja a People, most 22 éves.