Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Olajblokád

Rendkívüli esemény történt a magyar delegációval Kijevben

Fontos

Megölték Irán új vezetőjét? Sokkoló hírek érkeztek

Charlie Sheen

Szexi bikiniben mutogatja magát a népszerű színész pornós lánya

44 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy merész tengerparti fotóval került ismét a figyelem középpontjába a fiatal modell. Sami Sheen ezúttal Malibu partján pózolt egy apró, zebramintás bikiniben. A képek viszonylag gyorsan nagy visszhangot váltottak ki a követői körében.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Charlie SheenOnlyFans-modellszexi

Charlie Sheen lánya, Sami Sheen ismét magára vonta a figyelmet egy merész tengerparti fotóval. A fiatal modell ezúttal Kaliforniában, Malibu partján pózolt egy apró, zebramintás bikiniben, a képeket pedig az Instagram-oldalán osztotta meg követőivel. A rajongók gyorsan reagáltak a forró hangulatú felvételekre, amelyek pillanatok alatt nagy figyelmet kaptak – számolt be a Daily Star.

Sami Sheen, Charlie Sheen lány
Sami Sheen, Charlie Sheen lánya Fotó: samisheen/Instagram

Charlie Sheen lánya szexi rucikban pózolt

Az OnlyFansre is tartalmat készítő nő ezúttal Instagramra töltött fel egy túlfűtött, erotikus fotót, amelyen bikiniben pózol a tengerparton. Sami Sheen Charlie Sheen és Denise Richards lánya, így gyerekkora óta reflektorfény veszi körül, mostanra azonban saját jogán is komoly követőtábort épített maga köré a közösségi médiában.

A fiatal influenszer új szexi bikinis fotója és vad bejegyzése ismét megmutatta, hogyan lehet egyetlen képpel felrobbantani az internetet.

Charlie Sheen lánya falatnyi fehérneműben perzselte fel a konyhát

Denise Richards és Charlie Sheen lánya, Sami Sheen 18 évesen csatlakozott az OnlyFanshez – írja a People, most 22 éves.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!