Fontos jelzés a kutyásoknak: ezt kell tennie, ha sárga szalagot lát

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 689,7 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -94,7 Ft / Gázolaj piaci ár: 783,9 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -168,9 Ft

Sok gazdi használ különböző jelzéseket, hogy megkönnyítse a kutyasétáltatást és elkerülje a kellemetlen helyzeteket. A sárga szalag egy egyértelmű figyelmeztető jelzés, amely azt üzeni: a kutya nem szeretne kapcsolatba lépni másokkal. Ez az egyszerű eszköz segíthet megelőzni konfliktusokat és biztonságosabbá tenni a sétát.
Link másolása
Vágólapra másolva!
A sárga szalag kutyáknál egyre elterjedtebb jelzés, amely a felelős állattartás része. A pórázra vagy nyakörvre kötött sárga kendő azt jelzi, hogy a kutyához nem szabad közelíteni. A kutyasétáltatás szabályai közé tartozik az is, hogy tiszteletben tartjuk más gazdik jelzéseit - tájékoztat a Focus.

sárga szalag, kendő, A sárga szalag segít megelőzni a kutyák közötti konfliktusokat
A sárga szalag segít megelőzni a kutyák közötti konfliktusokat
Mit jelent a sárga szalag a kutyán?

A sárga szalag kutyáknál egy figyelmeztető jelzés, amely arra hívja fel a figyelmet, hogy a kutya nem szeretne idegenekkel vagy más állatokkal érintkezni. Ez nem feltétlenül jelent agressziót, sok esetben inkább megelőzésről van szó.

Milyen kutyáknál ajánlott a sárga szalag használata?

  • beteg kutya esetén;
  • félős kutya esetében;
  • agresszív kutya vagy bizonytalan viselkedésnél;
  • kiképzés alatt álló kutyáknál;
  • rehabilitáció alatt lévő állatoknál.

Hogyan tanítsuk meg a kutyát hogy ne közelítsen másokhoz?

A kutya tanítása során fontos a következetesség és a pozitív megerősítés. Érdemes pórázon gyakorolni a kontrollált viselkedést, jutalmazni a nyugodt reakciókat, és fokozatosan szoktatni az állatot más kutyák jelenlétéhez.

Mit tegyünk ha sárga szalagos kutyával találkozunk?

  • Tartsunk megfelelő távolságot;
  • ne engedjük oda a saját kutyánkat;
  • ne próbáljuk megsimogatni az állatot;
  • figyeljük a gazdi jelzéseit;
  • kerüljük a hirtelen mozdulatokat;
  • szükség esetén váltsunk útvonalat.

Ha egy kutya kerüli a kontaktust, az nem rossz viselkedés, hanem kommunikáció. Lehet, hogy stresszes, fél, vagy egyszerűen több térre van szüksége. Ilyenkor a legfontosabb a jelzések tiszteletben tartása.

 

