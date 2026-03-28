Fekete foltok a sárgarépán? Mutatjuk a trükköt, ami megmenti

A sárgarépa az egyik leggyakrabban fogyasztott zöldség, azonban a nem megfelelő tárolás miatt gyorsan romlásnak indulhat. A fekete foltok, a puhulás vagy a szokatlan íz mind arra utalhatnak, hogy már nem tökéletes az állapota, de nem minden esetben jelentenek azonnali veszélyt - tájékoztat a My Home Book.

A sárgarépa felületén megjelenő foltok sokszor csak tárolási hibára utalnak - Fotó: Pexels / Mali Maeder

Miért lesz fekete foltos a sárgarépa?

A fekete foltok a sárgarépán leggyakrabban a nem megfelelő tárolás következtében alakulnak ki. A túl magas páratartalom kedvez a gombák és baktériumok megjelenésének, amelyek elszíneződést okozhatnak. Emellett sérülések vagy nyomódások is hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a zöldség felülete oxidáció hatására sötétedni kezdjen.

Ha a foltok csak felületesek, általában elegendő az érintett részt eltávolítani. Viszont ha a sárgarépa már pépes, kellemetlen szagú vagy mélyen elszíneződött, akkor érdemes kidobni.

Mitől puhul meg a sárgarépa?

A sárgarépa puhulása elsősorban a nedvességvesztés következménye. Ha nem megfelelő környezetben tároljuk, a zöldség kiszárad, elveszíti ropogósságát és rugalmatlanná válik.

A túl meleg hőmérséklet, a száraz levegő vagy a hosszú tárolási idő mind hozzájárulhatnak a puhuláshoz. Ez önmagában még nem jelenti azt, hogy a sárgarépa romlott csak azt, hogy már nem friss.

Hogyan tároljuk helyesen a sárgarépát?

A sárgarépa tárolása kulcsfontosságú a frissesség megőrzéséhez. Az alábbi szabályok betartásával jelentősen meghosszabbítható az eltarthatóság:

távolítsuk el a zöld részeket, mert elszívják a nedvességet;

ne hagyjuk műanyag csomagolásban, mert bepárásodhat;

hűtőben, a zöldséges rekeszben tároljuk;

nedves konyharuhába csomagolva tovább friss marad;

ne tegyük almák mellé az etilén miatt;

nagyobb mennyiséget hűvös, párás helyen, például homokban érdemes tárolni.

Mik a sárgarépa egészségügyi hatásai?

A sárgarépa egészségügyi hatásai rendkívül sokrétűek:

magas béta-karotin tartalma támogatja a látást;

erősíti az immunrendszert;

antioxidánsokat tartalmaz, amelyek segítik a sejtek védelmét;

hozzájárul a bőr egészségéhez;

rosttartalma segíti az emésztést;

alacsony kalóriatartalma miatt diétába is jól beilleszthető.

Hogyan lehet újra frissé tenni a sárgarépát?

A kissé megpuhult sárgarépa sok esetben még megmenthető. Ehhez elegendő hideg vízbe áztatni néhány órára, így visszanyerheti ropogósságát.