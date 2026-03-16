Szociális támogatásra vártak, amikor hirtelen rájuk omlott a tető – többen azonnal meghaltak

Szociális juttatásra váró nőkre omlott rá egy bolt teteje egy kelet-pakisztáni faluban, az incidensben legalább nyolc nő életét vesztette, több mint ötvenen pedig megsérültek - közölte hétfőn a rendőrség és a mentőszolgálat.

Nőkre omlott rá egy bolt teteje Pakisztánban, amikor szociális támogatásra vártak – a tragédiában többen életüket vesztették.

Nőkre omlott rá egy bolt teteje – így történt a tragédia

A hatósági jelentés szerint a tető az után omlott le, hogy egy boltos arra kérte az üzlete előtt várakozó több mint száz nő egy részét, hogy helyszűke miatt ne a boltban várakozzanak, hanem menjenek fel a tetőre.

A nők a Pandzsáb tartománybeli Rahím Jar Hán körzetben gyűltek össze, hogy még a ramadán végét jelző íd al-fitr ünnep előtt felvegyék az állami támogatást.

A jövedelemkiegészítő támogatás több millió alacsony jövedelmű család számára jelent készpénzes támogatást. A jogosult családok negyedévente 13 ezer rúpiát (mintegy 16–17 ezer forintot) kapnak.

Pakisztánban a ramadán idején gyakoribban a tömegbalesetek, mivel a kormányzati és jótékonysági szervezetek ilyenkor osztanak élelmiszert és pénzbeli támogatást a rászorulóknak. 2023-ban 11 nő és gyermek halt meg egy tolongásban a dél-pakisztáni Karacsi egyik segélyosztó központjánál, ahol több százan próbáltak támogatáshoz jutni egy gyár előtt.

