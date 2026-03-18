Tudósok szerint egy apró trükk brutálisan felpörgeti a zsírégetést

Egy 2024-es kutatás egészen meglepő eredményre jutott: nem az számít igazán, mennyit sétálsz, hanem az, hogyan. A vizsgálat során a résztvevők különböző hosszúságú – akár 10 másodperces – sétaintervallumokat végeztek, miközben a kutatók az oxigénfelvételüket mérték. Ez az egyik legfontosabb mutatója annak, mennyi energiát használ fel a szervezet – írja a fitbook.de.
A séta újraindításakor több kalória ég el
Az eredmény sokakat meglepett: a rövid, gyakori szakaszokból álló mozgásformák 20-60 százalékkal is megemelhetik az energiafelhasználást a folyamatos, egyenletes tempójú sétához képest.
A magyarázat egyszerű, de látványos: minden egyes „újraindulásnál” a szervezetnek plusz energiát kell mozgósítania.
Olyan ez, mint egy autó motorja – induláskor sokkal többet fogyaszt, mint egyenletes haladás közben. Ha tehát gyakran váltogatja a tempót vagy megáll, majd újra elindul, a teste többet dolgozik, és több kalóriát éget el.
Naponta több, rövidebb gyaloglás lehet a kulcs
És nem ez az első ilyen eredmény. Már egy 1998-as kutatás is hasonlóra jutott: azok a nők, akik naponta többször, rövidebb sétákat tettek, nemcsak fittebbek lettek, hanem a testsúlyuk és a derékbőségük is csökkent – ellentétben azokkal, akik egyetlen hosszabb sétát iktattak be.
Mindez különösen fontos lehet ma, amikor rengetegen ülőmunkát végeznek, és nehezen találnak időt a mozgásra. A jó hír: nem kell órákat edzőteremben tölteni. Már az is sokat számít, ha a nap folyamán többször felállsz és mozogsz egy kicsit.
Ezekkel a trükkökkel lehet hatásosabb a sétánk
Ha szeretné még hatékonyabbá tenni a sétát, néhány egyszerű trükk sokat dobhat rajta:
Váltson tempót: gyors és lassú szakaszok váltogatása extra terhelést ad
Iktasson be apró „kihívásokat”: például menj pár métert lábujjhegyen
Próbáljon ki irányváltásokat: akár rövid hátrafelé sétát is
Ezek az apró változtatások újra és újra „felébresztik” az anyagcserét, ami segíthet növelni a kalóriaégetést.
Persze fontos tisztázni: önmagában a séta nem csodaszer. A fogyáshoz továbbra is szükség van megfelelő étrendre és összességében több elégetett kalóriára, mint amennyit beviszel. Ugyanakkor a kutatások alapján egyértelmű, hogy okosan végezve a séta sokkal többet ér, mint eddig gondoltuk.
