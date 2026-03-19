Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Moszkva egy mondattal alázta porig a kispados, Trumpnak könyörgő német kancellárt

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 648,4 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -53,4 Ft / Gázolaj piaci ár: 704 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -89 Ft

Könnyfakasztó lépésre szánta el magát Shaquille O'Neal

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Verekedés okozta sérülésekbe halt bele egy kislány az Egyesült Államokban. Az elhunyt gyermek temetésének költségeit a gyászoló család helyett a sztársportoló, Shaquille O’Neal vállalta magára.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Shaquille O’Neal felajánlotta, hogy állja egy 12 éves georgiai kislány, Jada West temetésének költségeit, aki néhány nappal azután halt meg, hogy összeesett egy iskolai verekedést követően – írja a New York Post.

Shaquille O’Neal Fotó: KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A korábbi NBA-sztár azt nyilatkozta, hogy nem szeretné, ha Jada családjának a gyász mellett az anyagi terhet is viselnie kellene. 

„Egyetlen szülőnek sem szabadna eltemetnie a gyermekét” – mondta.

A 12 éves kislány március 5-én verekedésbe keveredett két másik gyerekkel az iskolabusz megállójában. A kislány elindult haza, de összeesett. A helyszínre érkező mentők újraélesztették, és súlyos sérülésekkel kórházba szállították, ahol három nappal később elhunyt.

A rendőrség még vizsgálja a halálos verekedés körülményeit.

Hosszított sportautó? Shaquille O’Neal elintézte

Shaquille O’Neal nem csak azért vált világhírűvé, mert négyszer nyert bajnokságot az NBA-ben. Amellett, hogy 216 centis magasságával és 150 kilójával mindig is kilógott az észak-amerikai profi kosárlabdázók közül. Shaq vett egy új Corvette-et, de nem fért bele. A sportautó átalakítása volt a megoldás.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!