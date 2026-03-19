Könnyfakasztó lépésre szánta el magát Shaquille O’Neal

Shaquille O’Neal felajánlotta, hogy állja egy 12 éves georgiai kislány, Jada West temetésének költségeit, aki néhány nappal azután halt meg, hogy összeesett egy iskolai verekedést követően – írja a New York Post.

Shaquille O’Neal Fotó: KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A korábbi NBA-sztár azt nyilatkozta, hogy nem szeretné, ha Jada családjának a gyász mellett az anyagi terhet is viselnie kellene.

„Egyetlen szülőnek sem szabadna eltemetnie a gyermekét” – mondta.

A 12 éves kislány március 5-én verekedésbe keveredett két másik gyerekkel az iskolabusz megállójában. A kislány elindult haza, de összeesett. A helyszínre érkező mentők újraélesztették, és súlyos sérülésekkel kórházba szállították, ahol három nappal később elhunyt.

A rendőrség még vizsgálja a halálos verekedés körülményeit.

Shaquille O'Neal offers to pay for Georgia girl's funeral after she died following brutal fight at school https://t.co/uQLryhSgve pic.twitter.com/NVjRbDLtzl — New York Post (@nypost) March 18, 2026

