Shia LaBeouf

Egyre nagyobb a baj, a Transformers sztárja ismét kínos botrányba keveredett

Ismét botrányba keveredett a Transformers sztárja. Egy Olaszországban készült videón az látható, ahogy Shia LaBeouf egy kávézóban beszélget egy nővel, majd hirtelen elveszíti a türelmét, és trágár módon rákiabál. A jelenet sokak szerint már-már segélykiáltásnak tűnik.
A Transformers sztárja évek óta küzd személyes problémákkal. Shia LaBeouf nehéz gyerekkor után gyorsan lett világsztár a „Transformers” filmekkel, de már fiatalon kapcsolatba került az alkohollal és a drogokkal, később pedig többször is meggyűlt a baja a törvénnyel. A mélypontot az jelentette, amikor volt párja, FKA Twigs bántalmazással vádolta meg – számolt be a Bild

Shia LaBeouf – Fotó: ALESSANDRO BREMEC / NurPhoto
Shia LaBeouf csúszik lefelé a lejtőn

Bár 2022 körül úgy tűnt, sikerül talpra állnia – gyermeke született, és egy időre felhagyott az alkohollal –, a helyzet ismét romlani kezdett. A beszámolók szerint 2025-ben véget ért kapcsolata Mia Goth-tal, ezt követően pedig újra inni kezdett. A színészt 2026 elején már több alkalommal is őrizetbe vették verekedés miatt, és a bíróság által elrendelt rehabilitációt is elutasította.

Szakértők szerint a függőségből való kilábalás kulcsa az, hogy az érintett felismerje a problémát. LaBeouf esetében azonban egyelőre kérdés, hogy ez megtörténik-e.

