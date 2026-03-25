Egyre nagyobb a baj, a Transformers sztárja ismét kínos botrányba keveredett

A Transformers sztárja évek óta küzd személyes problémákkal. Shia LaBeouf nehéz gyerekkor után gyorsan lett világsztár a „Transformers” filmekkel, de már fiatalon kapcsolatba került az alkohollal és a drogokkal, később pedig többször is meggyűlt a baja a törvénnyel. A mélypontot az jelentette, amikor volt párja, FKA Twigs bántalmazással vádolta meg – számolt be a Bild.

Shia LaBeouf csúszik lefelé a lejtőn

Bár 2022 körül úgy tűnt, sikerül talpra állnia – gyermeke született, és egy időre felhagyott az alkohollal –, a helyzet ismét romlani kezdett. A beszámolók szerint 2025-ben véget ért kapcsolata Mia Goth-tal, ezt követően pedig újra inni kezdett. A színészt 2026 elején már több alkalommal is őrizetbe vették verekedés miatt, és a bíróság által elrendelt rehabilitációt is elutasította.

🚨SHOCKING: Actor Shia LaBeouf was seen shouting "Fuck off" at a woman seated right next to him in Rome. pic.twitter.com/vd3gDcsGS9 — postman 🪩 (@postman002) March 22, 2026

Szakértők szerint a függőségből való kilábalás kulcsa az, hogy az érintett felismerje a problémát. LaBeouf esetében azonban egyelőre kérdés, hogy ez megtörténik-e.

