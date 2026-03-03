Hajszálon múlt a zuhanás: 20 méter magasan lógott a fiatal lány a felvonón

A síbaleset február 24-én történt a kaliforniai Big Bear Lake térségében. A 21 éves Roula De Miranda-Arce ikertestvérével és egy barátjával ült a Bear Mountain 9-es számú felvonóján, amikor a bleset bekövetkezett.

A síbaleset pillanata: a 21 éves nő mintegy 20 méter magasan lógott a sífelvonón - Fotó: Youtube/ New York Post

Síbaleset Kaliforniában

A síközpont tájékoztatása szerint a fiatal nő szabályosan szállt fel a felvonóra, azonban a hegytető felé vezető úton nem tartotta be a biztonsági előírásokat. A beszámolók szerint a nő tréfából akarta megijeszteni testvérét, ezért lecsúszott a mozgó székről, abban bízva, hogy rövid idő után vissza tud húzódni. A sílécek súlya azonban megakadályozta ebben, így a felvonó tovább haladt felfelé, miközben ő mintegy 65 láb (20 méter) magasságban függött.

A síközpont közleménye hangsúlyozta, hogy az eset emlékeztetőül szolgál minden vendég számára: a biztonsági kart minden esetben le kell engedni, és kerülni kell minden olyan magatartást, amely veszélyeztetheti a saját vagy mások testi épségét.

