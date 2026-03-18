Videón a rettenetes baleset, lezuhant egy sífelvonó kabinja

Lezuhant egy sífelvonó kabinja Engelberg közép-svájci téli üdülőhelyen, de egyelőre nem tudni, hogy a sífelvonó-balesetnek vannak-e sérültjei.

Súlyos sífelvonó-baleset történt Svájcban egy síparadicsomban (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

A térségbeli felvonókat működtető Titlisbahnen vállalat és a Rega mentőszolgálat csak azt tudta megerősíteni, hogy megtörtént a baleset, amelyről elsőként a Blick című svájci lap írt internetes oldalán. A lap közölt videót, amelyben az látható, amint egy síliftkabin gurul lefelé egy meredek, hófödte hegyoldalon.

Egyelőre nem tudni, hogy a lehuzant kabinban tartózkodtak-e emberek.

A 20 Minuten című lap úgy értesült, hogy legalább egy sérültje van a balesetnek, amely erős szélben történt.

Nidwalden kanton rendőrsége nem tudott részletekkel szolgálni az esetről, utalva arra, hogy a síparadicsom nehezen megközelíthető helyen fekszik. A Rega légi hegyimentő-szolgálat helikoptert küldött a helyszínre.

Az engelbergi síterep mintegy 3000 méteres magasságban terül el.

