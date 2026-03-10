Bilincsben vitték el a püspököt a reptérről – negyedmillió dollárt sikkaszthatott az egyháztól

A hatóságok március 5-én vették őrizetbe a sikkasztással gyanúsított Emmanuel Shaleta püspököt a kaliforniai San Diego nemzetközi repülőtéren, amikor éppen el akarta hagyni az Egyesült Államokat. A San Diego megyei seriffhivatal szerint a nyomozás egy egyházi bejelentéssel indult, amelyhez dokumentumokat is csatoltak. A hatóságok szerint ezek az iratok arra utalnak, hogy a püspök mintegy 250 ezer dollárt (82,4 millió forint) nyúlhatott le az egyháztól, számolt be az Independent.

XIV. Leó pápa elfogadta a sikkasztással vádolt San Diegó-i püspök lemondását

Fotó: MEHMET ALI AZCAN / ANADOLU

Sikkasztással vádolják a püspököt

A 69 éves egyházi vezetőt több bűncselekménnyel is megvádolták, köztük:

sikkasztással

pénzmosással

súlyos fehérgalléros bűncselekményekkel

A püspököt 125 ezer dolláros (41,2 millió forint) óvadék ellenében tartják fogva. Az ügyben összesen nyolc vádpont szerepel. A botrány különösen érzékenyen érinti a San Diegó-i káldeus katolikus közösséget, amelynek Shaleta 2017 óta volt a vezetője.

A pápa elfogadta a lemondását

A Vatikán kedden jelentette be hivatalosan, hogy XIV. Leó pápa elfogadta Shaleta lemondását. A döntést a keleti rítusú katolikus egyház kánonjoga alapján hozták meg, amely lehetővé teszi, hogy a pápa jóváhagyja egy püspök távozását. A püspök egyébként már februárban benyújtotta a lemondását, ám a Vatikán csak most hozta nyilvánosságra a döntést. Diplomáciai források szerint a Szentszék nem akarta befolyásolni a folyamatban lévő rendőrségi nyomozást. Az egyházmegye ideiglenes vezetésével Saad Hanna Sirop püspököt bízták meg.

Évtizedek óta szolgált papként

Shaleta 1984-ben szentelték pappá Detroitban a káldeus katolikus egyházban. Több mint három évtizeddel később, 2017-ben nevezték ki a San Diegó-i egyházmegye élére. Az ügy azonban most súlyos árnyékot vet az eddigi szolgálatára, miközben a hatóságok tovább vizsgálják a pénzügyi visszaélések részleteit.

A pápa közben Libanonért aggódik

A botrány hírével egy időben XIV. Leó pápa a Közel-Keleten zajló erőszakról is beszélt. A Szent Péter téren tartott vasárnapi imádság során aggodalmát fejezte ki az Irán és a térség más országai körül fokozódó feszültségek miatt. A pápa arra figyelmeztetett, hogy a konfliktus tovább terjedhet a régióban, és újabb instabilitást hozhat például Libanon számára is.

Imádkozzunk azért, hogy a bombák zaja elhallgasson, a fegyverek elnémuljanak, és megnyíljon a párbeszéd útja

– fogalmazott a katolikus egyházfő.