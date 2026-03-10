Bilincsben vitték el a püspököt a reptérről – negyedmillió dollárt sikkaszthatott az egyháztól

A hatóságok március 5-én vették őrizetbe a sikkasztással gyanúsított Emmanuel Shaleta püspököt a kaliforniai San Diego nemzetközi repülőtéren, amikor éppen el akarta hagyni az Egyesült Államokat. A San Diego megyei seriffhivatal szerint a nyomozás egy egyházi bejelentéssel indult, amelyhez dokumentumokat is csatoltak. A hatóságok szerint ezek az iratok arra utalnak, hogy a püspök mintegy 250 ezer dollárt (82,4 millió forint) nyúlhatott le az egyháztól, számolt be az Independent.
Sikkasztással vádolják a püspököt
A 69 éves egyházi vezetőt több bűncselekménnyel is megvádolták, köztük:
- sikkasztással
- pénzmosással
- súlyos fehérgalléros bűncselekményekkel
A püspököt 125 ezer dolláros (41,2 millió forint) óvadék ellenében tartják fogva. Az ügyben összesen nyolc vádpont szerepel. A botrány különösen érzékenyen érinti a San Diegó-i káldeus katolikus közösséget, amelynek Shaleta 2017 óta volt a vezetője.
A pápa elfogadta a lemondását
A Vatikán kedden jelentette be hivatalosan, hogy XIV. Leó pápa elfogadta Shaleta lemondását. A döntést a keleti rítusú katolikus egyház kánonjoga alapján hozták meg, amely lehetővé teszi, hogy a pápa jóváhagyja egy püspök távozását. A püspök egyébként már februárban benyújtotta a lemondását, ám a Vatikán csak most hozta nyilvánosságra a döntést. Diplomáciai források szerint a Szentszék nem akarta befolyásolni a folyamatban lévő rendőrségi nyomozást. Az egyházmegye ideiglenes vezetésével Saad Hanna Sirop püspököt bízták meg.
Évtizedek óta szolgált papként
Shaleta 1984-ben szentelték pappá Detroitban a káldeus katolikus egyházban. Több mint három évtizeddel később, 2017-ben nevezték ki a San Diegó-i egyházmegye élére. Az ügy azonban most súlyos árnyékot vet az eddigi szolgálatára, miközben a hatóságok tovább vizsgálják a pénzügyi visszaélések részleteit.
A pápa közben Libanonért aggódik
A botrány hírével egy időben XIV. Leó pápa a Közel-Keleten zajló erőszakról is beszélt. A Szent Péter téren tartott vasárnapi imádság során aggodalmát fejezte ki az Irán és a térség más országai körül fokozódó feszültségek miatt. A pápa arra figyelmeztetett, hogy a konfliktus tovább terjedhet a régióban, és újabb instabilitást hozhat például Libanon számára is.
Imádkozzunk azért, hogy a bombák zaja elhallgasson, a fegyverek elnémuljanak, és megnyíljon a párbeszéd útja
– fogalmazott a katolikus egyházfő.
Fókuszban a béke: magyar delegáció találkozott Leó pápával
Vatikánban járt Sulyok Tamás államfő, ahol négyszemközti megbeszélésen volt a Szentatyával, a központi téma pedig a béke kérdése és a keresztény értékek voltak. Az audiencia végén az államfőhöz csatlakozott a delegáció másik tagja, Semjén Zsolt is, így a miniszterelnök-helyettesnek is lehetősége volt találkozni a Szentatyával.
XIV. Leó pápa segítséget küldött az ukrán rászorulók számára
Az egyházfő humanitárius segítséget küldött Ukrajnába a téli időszak és az orosz támadások okozta nehézségek enyhítésére. A XIV. Leó pápa jóvoltából küldött szállítmány áramfejlesztőket és nagy mennyiségű orvosi ellátmányt tartalmazott, amelyek már megérkeztek a rászorulókhoz.