Motoros siklóernyő zuhant le Érolasziban, két ember meghalt

A Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség tájékoztatása szerint a segélyhívó központba 18:55 körül érkezett bejelentés arról, hogy egy motoros siklóernyő két személlyel a fedélzetén egy mezőre zuhant a település határában. A helyszínre a székelyhídi tűzoltóság egységeit riasztották: egy rohammentőt és egy speciális beavatkozó járművet küldtek ki, valamint a nagyváradi SMURD mobil intenzív terápiás egysége és a megyei mentőszolgálat egyik mentőautója is a balesethez sietett - írja a Maszol.

Siklóernyő zuhant le Érolaszi közelében. A kép illusztráció. Fotó: ALI RIZA AKKIR / ANADOLU

A siklóernyő utasai nem élték túl a balesetet

A mentőcsapatok a helyszínre érve a két sérültet a járművön kívül találták meg, mindketten légzésleállás állapotában voltak. Az egészségügyi személyzet azonnal megkezdte az újraélesztési kísérleteket, azonban életüket már nem sikerült megmenteni.

A rendőrség közlése szerint az áldozatok egy 53 éves margittai férfi és egy 20 éves, vámoslázi (Chișlaz) nő voltak. Halálukat a helyszínen állapították meg.

A székelyhídi rendőrök bűnügyi és közlekedésrendészeti szakemberekkel együtt helyszíni vizsgálatot végeztek. A baleset körülményeinek tisztázása érdekében a nyomozást a Bihar megyei közlekedésrendészet folytatja a Nagyváradi Táblabíróság melletti ügyészség felügyelete alatt. A halál pontos okát a boncolás fogja megállapítani.