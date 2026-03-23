Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Panyi Szabolcs elismerte: ő hallható a kiszivárgott hangfelvételen

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 671,2 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -76,2 Ft / Gázolaj piaci ár: 729,8 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -114,8 Ft

slash

Meglepő helyen tűnt fel a világhírű rockzenész – alig ismertek rá

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A világhírű rockzenész egészen hétköznapi helyzetben tűnt fel a napokban, amikor barátnőjével együtt bevásárolni indult. Slash ezúttal nem a színpadon, hanem egy szupermarketben mutatta meg ritkán látott oldalát, ami sokakat meglepett.
Link másolása
Vágólapra másolva!
slashpárkapcsolatrocklegenda

A Guns N’ Roses legendás gitárosát, Slasht – polgári nevén Saul Hudson – bevásárlókocsival a kezében látták, miközben barátnőjével, Meegan Hodges-szel intézte a napi teendőket – tájékoztat a Daily Mail.

Slash és Meegan Hodges együtt jelentek meg a 2026-os Grammy-gálán
Slash és Meegan Hodges együtt jelentek meg a 2026-os Grammy-gálán
Fotó: AMY SUSSMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A zenész laza, mégis jellegzetes stílusban jelent meg: fekete bőrdzsekit és farmert viselt, göndör haját pedig sapkával takarta. A páros nyugodtan, feltűnés nélkül intézte a bevásárlást, ami éles kontrasztot mutatott Slash színpadi karakterével.

Ki Slash barátnője?

Slash barátnője, Meegan Hodges korábbi modell, hosszú ideje része a zenész életének. Bár kapcsolatuk nem mindig volt folyamatos, az elmúlt években ismét egymásra találtak, és gyakran jelennek meg együtt nyilvános eseményeken is.

Mióta van együtt Slash és Meegan Hodges?

Slash és Meegan Hodges kapcsolata több mint egy évtizedre nyúlik vissza, bár időnként megszakításokkal. A pár története hullámzó volt, de a kötelékük tartósnak bizonyult, és az utóbbi időszakban ismét stabil kapcsolatban élnek.

Hogyan épült fel Slash a függőségből?

A Guns N’ Roses gitárosa korábban súlyos drog- és alkoholfüggőséggel küzdött. 2001-ben kardiomiopátiát diagnosztizáltak nála, amely életveszélyes állapotot jelentett. Az orvosok rövid túlélést jósoltak, azonban intenzív kezelések és életmódváltás révén felépült. Slash 2006 óta tiszta és józan, és azóta is aktívan zenél.

@flashnotes365 #saulhudson #slash #gunsnroses ♬ Epic Music(863502) - Draganov89

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!