Meglepő helyen tűnt fel a világhírű rockzenész – alig ismertek rá

A Guns N’ Roses legendás gitárosát, Slasht – polgári nevén Saul Hudson – bevásárlókocsival a kezében látták, miközben barátnőjével, Meegan Hodges-szel intézte a napi teendőket – tájékoztat a Daily Mail.

Slash és Meegan Hodges együtt jelentek meg a 2026-os Grammy-gálán

A zenész laza, mégis jellegzetes stílusban jelent meg: fekete bőrdzsekit és farmert viselt, göndör haját pedig sapkával takarta. A páros nyugodtan, feltűnés nélkül intézte a bevásárlást, ami éles kontrasztot mutatott Slash színpadi karakterével.

Ki Slash barátnője?

Slash barátnője, Meegan Hodges korábbi modell, hosszú ideje része a zenész életének. Bár kapcsolatuk nem mindig volt folyamatos, az elmúlt években ismét egymásra találtak, és gyakran jelennek meg együtt nyilvános eseményeken is.

Mióta van együtt Slash és Meegan Hodges? Slash és Meegan Hodges kapcsolata több mint egy évtizedre nyúlik vissza, bár időnként megszakításokkal. A pár története hullámzó volt, de a kötelékük tartósnak bizonyult, és az utóbbi időszakban ismét stabil kapcsolatban élnek.

Hogyan épült fel Slash a függőségből?

A Guns N’ Roses gitárosa korábban súlyos drog- és alkoholfüggőséggel küzdött. 2001-ben kardiomiopátiát diagnosztizáltak nála, amely életveszélyes állapotot jelentett. Az orvosok rövid túlélést jósoltak, azonban intenzív kezelések és életmódváltás révén felépült. Slash 2006 óta tiszta és józan, és azóta is aktívan zenél.

Cetcápák között jött a nagy kérdés – így kérte meg párja kezét a rocklegenda

James Hetfield újra megtalálta a boldogságot, és ezt most egy egészen elképesztő pillanattal koronázta meg. James Hetfield eljegyzése egy romantikus víz alatti lánykérés során történt, amikor Adriana Gillett a búvárkodás közben mondott igent a Metallica énekesének.

Elképesztő összeget keresett az OnlyFans-oldalán a nyolcvanas évek rocklegendája

Lorraine Lewis, a Femme Fatale egykori énekesnője, 66 évesen csatlakozott az OnlyFans platformhoz, és már most hatalmas sikert arat.