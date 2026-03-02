A só tényleg ártalmas vagy csak rosszul használjuk? – Kiderült az igazság!

A só – pontosabban a nátrium-klorid – létfontosságú ásványi anyag, amely az idegrendszer, az izmok és az emésztés működésében is kulcsszerepet játszik. Segíti a gyomorsav-termelést, támogatja az emésztőenzimek működését, és hozzájárul a tápanyagok felszívódásához. A gond akkor kezdődik, amikor túl sok kerül belőle a szervezetbe.
Mennyi só az ideális?
A hivatalos ajánlások szerint a napi nátriumbevitel felső határa 2300 milligramm, az ideális érték pedig inkább 1500 milligramm körül lenne. Ehhez képest az átlagos étrend ennél jóval többet tartalmaz, főként a feldolgozott és éttermi ételek miatt.
Kutatások összefüggést mutattak ki a túlzott sófogyasztás, a magas vérnyomás, a szív- és érrendszeri betegségek, valamint a bélflóra egyensúlyának felborulása között.
Nem a só a fő ellenség, hanem a feldolgozott ételek
A szakértők hangsúlyozzák: az elfogyasztott nátrium nagy része nem az otthoni főzésből, hanem az ultra-feldolgozott élelmiszerekből származik. Készételek, szószok, felvágottak és snackek gyakran rejtett sóbombák. A megoldás nem feltétlenül a teljes sómegvonás, hanem az alapanyagok tudatos megválasztása és a címkék olvasása.
Így lehet kevesebb sóval is ízesen főzni
Szakácsok szerint a kevesebb só nem jelent íztelen ételeket. Savak (citrom, ecet), fűszerek, friss és szárított zöldfűszerek, umami-alapanyagok, fermentált termékek vagy akár csípős összetevők mind segíthetnek abban, hogy kevesebb sóval is teljes ízélményt kapjunk. A lényeg az egyensúly és a fokozatos ízesítés.
A mérték a kulcs
Az életmód-szakértők egyetértenek abban, hogy a só nem ellenség, hanem eszköz. Az otthon, friss alapanyagokból főzők számára a mértékkel használt, természetes só az egészséges étrend része lehet. A valódi kihívást a túlzottan feldolgozott ételek visszaszorítása jelenti –
így a só nem árt, hanem valóban azt teszi, amire hivatott: kiemeli az ízeket.
Cikkünk a SAVEUR tartalma alapján készült.
