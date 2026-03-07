Az eset az al-Barsa városnegyedben történt, az áldozat egy ázsiai származású férfi sofőr volt - közölték az emírségek hatóságai.

Az ázsiai sofőrt már nem lehetett megmenteni. A kép illusztráció.

Fotó: Photo by Gazi Samad / Anadolu via AFP

Sofőr az áldozat

Az Egyesült Arab Emírségek elnöke, Mohamed bin Zájid sejk Ál Nahajan a nap folyamán az Abu Dhabi TV csatornán az emberekhez szólva azt mondta, az ország "háborús időket él", de azt ígérte, minden korábbinál erősebben fognak kikerülni a válságból. Irán szombaton több drón- és rakétatámadást indított térségbeli arab országok ellen.

Bagdadban az amerikai nagykövetség épületét vették célba rakétákkal.

🚨Breaking: The Dubai Government Media Office announced-Fatality in Dubai as the Sharpnel from drone hit someones car. pic.twitter.com/3XkDBsvzyw — ROCHEVAL (@RochevalX) March 7, 2026

Az iraki légvédelem három rakétát elfogott, míg egy rakéta egy nyílt terepen csapódott be - közölték helyi biztonsági források.