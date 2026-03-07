Egy autó sofőrje életét vesztette Dubajban, amikor egy elfogott rakéta törmelékei a járművére zuhantak - közölték helyi biztonsági források. Az áldozat egy ázsiai sofőr volt.
Az eset az al-Barsa városnegyedben történt, az áldozat egy ázsiai származású férfi sofőr volt - közölték az emírségek hatóságai.
Sofőr az áldozat
Az Egyesült Arab Emírségek elnöke, Mohamed bin Zájid sejk Ál Nahajan a nap folyamán az Abu Dhabi TV csatornán az emberekhez szólva azt mondta, az ország "háborús időket él", de azt ígérte, minden korábbinál erősebben fognak kikerülni a válságból. Irán szombaton több drón- és rakétatámadást indított térségbeli arab országok ellen.
Bagdadban az amerikai nagykövetség épületét vették célba rakétákkal.
Az iraki légvédelem három rakétát elfogott, míg egy rakéta egy nyílt terepen csapódott be - közölték helyi biztonsági források. Korábban az Origo beszámolt arról, hogy brutális pusztítás Izraelben.
