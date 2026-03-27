Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Sokkoló: fagyasztóban találták meg a háromgyermekes anya holttestét

24 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy háromgyermekes édesanya, Carolann Barraclough holttestére bukkantak saját otthonában, egy fagyasztóban Angliában, az ügy pedig megrázta a helyi közösséget. A sokkoló eset körülményeit jelenleg is vizsgálják a hatóságok.
Link másolása
Vágólapra másolva!
A sokkoló eset az angliai Wakefield közelében, Horbury városrészben történt, ahol a 37 éves nőt március 6-án találták meg. A hatóságok szerint a háromgyermekes anya holtteste egy fagyasztóban volt, az ügyben pedig már büntetőeljárás is indult – írja a Mirror.

A sokkoló eset megrázta a helyieket Horburyben. Carolann Barraclough három gyermeket hagyott maga mögött – Fotó: Unsplash
Már meg is van a sokkoló eset gyanúsítottja

A halottkém elsődleges megállapítása szerint a halál oka fejsérülés, de a vizsgálat még folyamatban van. A tárgyaláson elhangzott, hogy egyelőre nem állapítottak meg minden részletet, így a vizsgálatot felfüggesztették.

A nő férjét időközben őrizetbe vették, és gyilkossággal vádolják. A hatóságok közlése szerint nem keresnek más gyanúsítottat az ügyben.

A tragédia helyszínén virágokat és üzeneteket helyeztek el, a család pedig köszönetet mondott a támogatásért. A nőt a hozzátartozók szerető anyaként, testvérként és barátként írták le.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!