Sokkoló: fagyasztóban találták meg a háromgyermekes anya holttestét

A sokkoló eset az angliai Wakefield közelében, Horbury városrészben történt, ahol a 37 éves nőt március 6-án találták meg. A hatóságok szerint a háromgyermekes anya holtteste egy fagyasztóban volt, az ügyben pedig már büntetőeljárás is indult – írja a Mirror.

A sokkoló eset megrázta a helyieket Horburyben. Carolann Barraclough három gyermeket hagyott maga mögött

Már meg is van a sokkoló eset gyanúsítottja

A halottkém elsődleges megállapítása szerint a halál oka fejsérülés, de a vizsgálat még folyamatban van. A tárgyaláson elhangzott, hogy egyelőre nem állapítottak meg minden részletet, így a vizsgálatot felfüggesztették.

A nő férjét időközben őrizetbe vették, és gyilkossággal vádolják. A hatóságok közlése szerint nem keresnek más gyanúsítottat az ügyben.

A 37-year-old mum-of-three, Carolann Barraclough, was found dead inside a freezer at her home in Horbury, Wakefield.



A man has been charged with murder as police confirm no wider threat to the public. #wakefield pic.twitter.com/m5gfmfj75O — BPI News (@BPINewsOrg) March 27, 2026

A tragédia helyszínén virágokat és üzeneteket helyeztek el, a család pedig köszönetet mondott a támogatásért. A nőt a hozzátartozók szerető anyaként, testvérként és barátként írták le.

Brutális gyilkosság: leturmixolta a hörcsögöt, majd kétszáz darabra aprította feleségét

Egy férfi meggyilkolta feleségét, majd 224 darabra vágta a testét. A család szerint a tragédia egyértelmű előjelekből felismerhető lett volna. A brutális gyilkosság részletei megrázták a közvéleményt.

Agyonlőtték a milliomos Robert Fullert

Sokkoló gyilkosság rázta meg Maryland államot Valentin-napon. Robert Fuller 87 éves milliomos ügyvédet és filantrópot saját lakásában lőtték agyon egy potomaci nyugdíjasotthonban.