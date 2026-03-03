Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Zelenszkij beszólt Orbán Viktornak – a kemény válasz nem maradt el

Irán

Döbbenetes jóslat: bármikor kitörhet a harmadik világháború

botrány

Sophie Rain szerint nem kell cirkusz – szűzként is túlszárnyalja Bonnie Blue-t

1 órája
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Sophie Rain nem fogta vissza magát, amikor Bonnie Blue bejelentette, hogy terhes. A Sophie Rain szerint a sokkoló húzások helyett a tudatos építkezés hozza az igazi pénzt az OnlyFans világában.
Link másolása
Vágólapra másolva!
botrányBonnie Bluebejelentéssiker

Sophie Rain egy X-poszt alatt reagált Bonnie Blue terhességi bejelentésére, amely pillanatok alatt végigsöpört a közösségi médián. A Sophie Rain által megfogalmazott üzenet egyértelmű volt: szerinte nem kell extrém figyelemhajhász eszközökhöz nyúlni ahhoz, hogy valaki sikeres legyen az online előfizetéses platformon – írja a TheBlast.

Sophie Rain nyíltan bírálta Bonnie Blue terhességi bejelentését, szerinte nem kell botrány a sikerhez és a milliós bevételekhez.
Sophie Rain nyíltan bírálta Bonnie Blue terhességi bejelentését, szerinte nem kell botrány a sikerhez és a milliós bevételekhez Fotó: NIKOLAS KOKOVLIS / NurPhoto

Sophie Rain szerint nem a botrány hozza a valódi sikert

„Szeretnék leülni vele beszélni, és elmondani neki, hogy nem kell mindezt megtennie a pénzért. Szomorú” – írta.

A vita gyorsan túlnőtt a konkrét eseten, és általános influencer botrány kérdéssé vált: meddig lehet elmenni a nézettségért?

Sophie Rain saját bevallása szerint szüzességére építette fel márkáját, és azt állítja, négyszer annyit keres, mint sok botrányhős. A Sophie Rain üzleti modellje a következetességre és a hosszú távú márkaépítésre épül.

„A sokkhatás egyszer fizet. A bizalom minden hónapban” – fogalmazott.

Szerinte az internet imádja a szélsőségeket, de a márkák a stabilitást keresik. Úgy véli, lehet komoly pénzt keresni határokkal, és nincs szükség extrém nyilvánosságra a sikerhez.

Bonnie Blue terhességi bejelentése után elszabadult a vita a közösségi médiában

Bonnie Blue egy videóban beszélt arról, hogy rosszullétek, migrén és furcsa étvágy miatt csinált terhességi tesztet. A felvételen azt mondta: „Félig rózsaszín, félig fehér… igen, terhes vagyok.” Később ultrahang is megerősítette az állítását.

A bejelentés azért is kavart hatalmas vihart, mert néhány héttel korábban Bonnie Blue egy nagy visszhangot kiváltó eseményen vett részt, amely során több száz férfival létesített kapcsolatot – a történtek hitelességét és célját sokan megkérdőjelezték.

A közösségi média felrobbant, egyesek támogatásukról biztosították, mások nyilvános PR-fogásnak nevezték az egészet.

Influencer botrány vagy tudatos stratégia?

A Sophie Rain és Bonnie Blue közötti ellentét valójában két eltérő üzleti stratégia összecsapása. Az egyik oldal szerint a virális terhességi bejelentés és a határokat feszegető tartalom hozza a figyelmet. A másik oldal – Sophie Rain álláspontja – szerint a stabil előfizetői bázis és a kiszámítható márkaépítés a hosszú távú siker kulcsa.

Hogy a történet rövid életű botrány marad, vagy egy mélyebb kulturális vitává alakul, az még kérdés. Egy azonban biztos: Sophie Rain gondoskodott róla, hogy a reflektorfény ne csak Bonnie Blue terhességi bejelentésére irányuljon, hanem arra is, hogyan lehet pénzt keresni a digitális térben – botrány nélkül.

Egy OnlyFans-modell, aki milliárdokat keres – mégis szűz

Sophie Rain alig 20 évesen vált az egyik legismertebb fiatal sztárrá. Az OnlyFans-modell nemcsak elképesztő vagyonával hívta fel magára a figyelmet, hanem azzal is, hogy szigorú feltételeket szab a szerelemben, és büszkén vállalja, hogy még szűz.

Kamu volt Bonnie Blue 1000 fős orgiája? Itt a leleplezés

A pornósztár legnagyobb botrányát újabb vádak övezik: egy neves rádiós szerint a világszerte híressé vált orgiája valójában nem történt meg. Bonnie Blue azzal vált ismertté, hogy 2025 januárjában állítása szerint egy nap alatt több mint 1000 férfivel szexelt, ám most a valóságáról kétségek merültek fel

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!