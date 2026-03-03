Sophie Rain szerint nem kell cirkusz – szűzként is túlszárnyalja Bonnie Blue-t

Sophie Rain egy X-poszt alatt reagált Bonnie Blue terhességi bejelentésére, amely pillanatok alatt végigsöpört a közösségi médián. A Sophie Rain által megfogalmazott üzenet egyértelmű volt: szerinte nem kell extrém figyelemhajhász eszközökhöz nyúlni ahhoz, hogy valaki sikeres legyen az online előfizetéses platformon – írja a TheBlast.

Sophie Rain nyíltan bírálta Bonnie Blue terhességi bejelentését, szerinte nem kell botrány a sikerhez és a milliós bevételekhez Fotó: NIKOLAS KOKOVLIS / NurPhoto

Sophie Rain szerint nem a botrány hozza a valódi sikert

i really want to just have a talk with her and tell her she doesn’t have to do all this to make money 🥲 so saddening https://t.co/4WBECl5JuT — Sophie Rain (@sophieraiin) February 23, 2026

„Szeretnék leülni vele beszélni, és elmondani neki, hogy nem kell mindezt megtennie a pénzért. Szomorú” – írta.

A vita gyorsan túlnőtt a konkrét eseten, és általános influencer botrány kérdéssé vált: meddig lehet elmenni a nézettségért?

Sophie Rain saját bevallása szerint szüzességére építette fel márkáját, és azt állítja, négyszer annyit keres, mint sok botrányhős. A Sophie Rain üzleti modellje a következetességre és a hosszú távú márkaépítésre épül.

story of my life:



2021: Single 😅

2022: Single 🥲

2023: Single 🫤

2024: Single 🥺

2025: Single 😭

...show more pic.twitter.com/bnH6KUF5ZQ — Sophie Rain (@sophieraiin) March 1, 2026

„A sokkhatás egyszer fizet. A bizalom minden hónapban” – fogalmazott.

Szerinte az internet imádja a szélsőségeket, de a márkák a stabilitást keresik. Úgy véli, lehet komoly pénzt keresni határokkal, és nincs szükség extrém nyilvánosságra a sikerhez.

still single btw ✌️ pic.twitter.com/FIuz9rHfJY — Sophie Rain (@sophieraiin) February 26, 2026

Bonnie Blue terhességi bejelentése után elszabadult a vita a közösségi médiában

Bonnie Blue egy videóban beszélt arról, hogy rosszullétek, migrén és furcsa étvágy miatt csinált terhességi tesztet. A felvételen azt mondta: „Félig rózsaszín, félig fehér… igen, terhes vagyok.” Később ultrahang is megerősítette az állítását.

A bejelentés azért is kavart hatalmas vihart, mert néhány héttel korábban Bonnie Blue egy nagy visszhangot kiváltó eseményen vett részt, amely során több száz férfival létesített kapcsolatot – a történtek hitelességét és célját sokan megkérdőjelezték.

A közösségi média felrobbant, egyesek támogatásukról biztosították, mások nyilvános PR-fogásnak nevezték az egészet.

Influencer botrány vagy tudatos stratégia?

A Sophie Rain és Bonnie Blue közötti ellentét valójában két eltérő üzleti stratégia összecsapása. Az egyik oldal szerint a virális terhességi bejelentés és a határokat feszegető tartalom hozza a figyelmet. A másik oldal – Sophie Rain álláspontja – szerint a stabil előfizetői bázis és a kiszámítható márkaépítés a hosszú távú siker kulcsa.