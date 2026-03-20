Az év legkomikusabb üldözése: SUP-pal eredtek a bűnöző nyomába a rendőrök – videó

A sosem látott üldözés egy hétköznapi intézkedésből indult, amikor egy 28 éves férfi hirtelen futásnak eredt, majd egyenesen a folyó felé vette az irányt. A beszámolók szerint éppen a jogairól tájékoztatták, amikor váratlanul menekülni kezdett, ezzel pedig kezdetét vette a különös jelenet – írja a NewYorkPost.

A sosem látott üldözés során a rendőrök a vízen érték utol a menekülő férfit Fotó: Facebook/VSO

Sosem látott üldözés a folyóban

A rendőrök azonban nem tétováztak: SUP-ra pattantak, és úgy vették üldözőbe a férfit, aki közben ruhában sodródott a vízben.

Amikor utolérték, az egyik rendőr a vízbe ugrott, majd segített biztonságosan megtartani a férfit. Ezután felsegítették a deszkára, és lassan visszaindultak vele a partra, ahol már további rendőrök várták.

Az eset különlegessége, hogy ritkán látni olyan elfogást, amikor az üldözés a szárazföldről a vízre tevődik át. A felvétel gyorsan terjedni kezdett, hiszen valóban egy egészen szokatlan, ritkán látható jelenetről van szó.

A férfit végül többek között hatósági intézkedéssel szembeni ellenállással vádolták meg.

Apja kocsijával zúzta az autókat a részeg kamasz – rendőrök vették üldözőbe

Egy siheder ittasan ült a volán mögé Pécs belvárosában és rövid idő alatt több autót is összetört. A rendőrség eredt a kamasz nyomába.

Fél Washingtonon át üldözött a rendőrség egy meztelen férfit

Egy meztelen férfit üldözött a rendőrség Washington egy külvárosának utcáin, végül egy rendőrkutya találta meg egy kukában.