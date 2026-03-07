Döbbenetes, szinte láthatatlan galaxist fedeztek fel – hogy létezhet ilyen?

A világegyetem egyik legnagyobb rejtélye a sötét anyag: nem látjuk, nem tudjuk közvetlenül megfogni, mégis a kutatók szerint mindenütt ott van, és döntő szerepet játszik abban, hogyan állnak össze a galaxisok. Most a Hubble űrteleszkóp segítségével egy különösen furcsa objektumra bukkantak, amely szinte teljes egészében ebből a láthatatlan anyagból állhat.

A sötét anyag a világegyetem egyik legnagyobb rejtélye (A kép illusztráció)

Fotó: MGA

Sötét anyag és láthatatlan galaxis

A CDG-2 nevű galaxis nagyjából 300 millió fényévre található, és a tudósok szerint legalább 99,9 százalékban sötét anyag alkothatja. Ez azért egészen elképesztő, mert a galaxisokban általában jól látható csillagok, por és gáz is van, itt viszont alig észlelhető bármi. Magyarul:

a galaxis szinte láthatatlan, mégis ott van.

A kutatók több távcső adatait vetették össze, és négy úgynevezett gömbhalmaz alapján következtettek arra, hogy valójában egy galaxisról van szó. Ezek sűrű csillagcsoportok, amelyek olyanok, mint apró fényjelzők a sötétben.

A feltételezés szerint a galaxis egy sűrű környezetben veszítette el azt az anyagot, amelyből új csillagokat tudott volna létrehozni, így szinte csak a sötét anyag „váza” maradt meg.

A felfedezés azért fontos, mert közelebb viheti a kutatókat az úgynevezett sötét galaxisok megértéséhez. Ezekről régóta feltételezik, hogy léteznek, de rendkívül nehéz megtalálni őket. A CDG-2 most azt sugallja, hogy az univerzum még mindig tele van olyan furcsa és félhomályos titkokkal, amelyek csak most kezdik felfedni magukat – olvasható a Futurism.com oldalán.

