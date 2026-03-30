A spanyolok most túl messzire mentek? Trump brutális válaszlépést tehet

Spanyolország úgy döntött, hogy nem engedi használni légterét azoknak a repülőgépeknek, amelyek részt vesznek az Irán elleni amerikai–izraeli katonai műveletekben – számolt be róla az El País.

Spanyolország lezárta légterét az Irán elleni műveletekben részt vevő gépek előtt

Fotó: Anadolu via AFP

A döntés értelmében nemcsak az átrepülést tiltják meg, hanem a spanyolországi katonai bázisok használatát is korlátozzák.

Bázisokat sem használhatnak

A beszámolók szerint Madrid nem engedélyezi, hogy a műveletekben részt vevő vadászgépek és légi utántöltő repülők használják a rotai és moróni katonai bázisokat.

A tiltás kiterjed azokra az amerikai gépekre is, amelyek más országokból – például az Egyesült Királyságból vagy Franciaországból – indulnának.

A légtér használata és a leszállás kizárólag vészhelyzet esetén engedélyezett.

Együttműködés továbbra is van

A korlátozások ellenére Spanyolország továbbra is teljesíti a Washingtonnal kötött megállapodások egy részét. Az ország részt vesz mintegy 80 ezer Európában állomásozó amerikai katona logisztikai támogatásában.

Emellett a sevillai légiforgalmi irányító központ navigációs segítséget nyújt azoknak az amerikai bombázóknak, amelyek az Egyesült Államokból indulva hajtanak végre csapásokat Irán ellen – bár ezek a gépek nem lépnek be a spanyol légtérbe.

A légtér lezárás jól mutatja, hogy az iráni konfliktus Európán belül is megosztottságot okoz, még a szövetséges országok között is.