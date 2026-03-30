A spanyolok most túl messzire mentek? Trump brutális válaszlépést tehet

Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 689,7 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -94,7 Ft / Gázolaj piaci ár: 784 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -169 Ft

34 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Spanyolország lezárta légterét az Irán elleni csapásokban részt vevő repülőgépek előtt, miközben bizonyos katonai együttműködések továbbra is fennmaradnak.
Link másolása
Vágólapra másolva!
madridwashingtonfranciaország

Spanyolország úgy döntött, hogy nem engedi használni légterét azoknak a repülőgépeknek, amelyek részt vesznek az Irán elleni amerikai–izraeli katonai műveletekben – számolt be róla az El País.

Spanyolország lezárta légterét az Irán elleni műveletekben részt vevő gépek előtt
Fotó: Anadolu via AFP

A döntés értelmében nemcsak az átrepülést tiltják meg, hanem a spanyolországi katonai bázisok használatát is korlátozzák.

Bázisokat sem használhatnak

A beszámolók szerint Madrid nem engedélyezi, hogy a műveletekben részt vevő vadászgépek és légi utántöltő repülők használják a rotai és moróni katonai bázisokat.

A tiltás kiterjed azokra az amerikai gépekre is, amelyek más országokból – például az Egyesült Királyságból vagy Franciaországból – indulnának.

A légtér használata és a leszállás kizárólag vészhelyzet esetén engedélyezett.

Együttműködés továbbra is van

A korlátozások ellenére Spanyolország továbbra is teljesíti a Washingtonnal kötött megállapodások egy részét. Az ország részt vesz mintegy 80 ezer Európában állomásozó amerikai katona logisztikai támogatásában.

Emellett a sevillai légiforgalmi irányító központ navigációs segítséget nyújt azoknak az amerikai bombázóknak, amelyek az Egyesült Államokból indulva hajtanak végre csapásokat Irán ellen – bár ezek a gépek nem lépnek be a spanyol légtérbe.

A légtér lezárás jól mutatja, hogy az iráni konfliktus Európán belül is megosztottságot okoz, még a szövetséges országok között is.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!