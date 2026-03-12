Ezeket ne csinálja! – 3 hétköznapi szokás, amely növelheti a stroke kockázatát

Baibing Chen neurológus szerint több olyan mindennapi szokás létezik, amely elsőre teljesen ártalmatlannak tűnik, mégis kockázatot jelenthet. Bár az esetek ritkák, bizonyos helyzetekben ezek a tevékenységek akár stroke kialakulásához is hozzájárulhatnak.

Stroke: 3 hétköznapi szokás, amely növelheti a kockázatot

Fotó: Skaurkhehra / AI generated / Pinterest

Három szokás, amely növelheti a stroke kialakulásának kockázatát

1. Masszázspisztoly használata a nyakon

A masszázspisztolyok segíthetnek az izomfeszültség oldásában, de a nyak területén veszélyesek lehetnek. Itt futnak azok az artériák, amelyek az agyat látják el vérrel, és erős nyomás esetén sérülhetnek.

2. A fej túlságos hátrahajtása

A fodrásznál gyakori testtartás – amikor a fej hosszabb ideig hátrahajlik a mosdókagyló felett – szintén problémát okozhat. Ez a pozíció csökkentheti az agy vérellátását, ami ritka esetekben akár stroke-hoz is vezethet.

3. Pattanások nyomkodása az arc közepén

Az orr és a száj közötti területet gyakran „a halál háromszögének” nevezik. Az itt kialakuló fertőzések a mélyebb vénákon keresztül az agy felé terjedhetnek, ami súlyos szövődményeket okozhat.

Ezek a stroke leggyakoribb tünetei

A stroke esetén gyakran hirtelen jelentkeznek a tünetek, például az egyik oldalon jelentkező gyengeség, beszédzavar, látásromlás vagy szédülés. Előfordulhat erős fejfájás, egyensúlyzavar vagy zsibbadás is.

Szakértők szerint ilyen tünetek esetén azonnal orvosi segítséget kell kérni, mert a gyors kezelés jelentősen növelheti a felépülés esélyét.

Cikkünk a Focus Online tájékoztatása alapján készült.

