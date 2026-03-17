stroke

Napi egy pohár ebből az italból csökkenti a stroke kockázatát

Egy friss kutatás szerint már napi egy pohár tej fogyasztása jelentősen csökkentheti a stroke kockázatát. A szakértők szerint a tej akár 10 százalékkal is mérsékelheti a stroke kialakulásának esélyét.
Japán kutatók azt találták, hogy napi 180 gramm tej fogyasztása alacsonyabb kockázattal jár a 30 és 79 év közötti felnőttek körében. A vizsgálat szerint ez az egyszerű változtatás a stroke előfordulását is érezhetően csökkentheti írja a Daily Mail.

Egy pohár tej és búcsút mondhat a stroke-nak (illusztráció)
Több százezer stroke-eset lenne megelőzhető ezzel az egyszerű szokással

A tanulmány a Nutrients című folyóiratban jelent meg, és azt modellezte, mi történne, ha a tejfogyasztás elérné ezt a szintet a teljes lakosság körében. 

Az eredmények szerint tíz év alatt átlagosan 7 százalékkal csökkenne a kockázat, egyes csoportokban akár 10,6 százalékkal is. 

Ha a jelenlegi fogyasztási szint maradna, Japánban mintegy 1,76 millió eset fordulhatna elő tíz év alatt, több mint 267 ezer halálesettel. A magasabb tejfogyasztás ugyanakkor becslések szerint 123 618 esetet és 18 721 halálesetet előzhetne meg.

A kutatók szerint a hatás a tejben található tápanyagoknak köszönhető, például a kalciumnak, a káliumnak és a magnéziumnak.

Ezek az ásványi anyagok segítenek a vérnyomás szabályozásában az erek ellazításával és a keringés javításával. A tanulmány hangsúlyozza, hogy a tej fontos kalciumforrás, amely fordított összefüggést mutat a magas vérnyomással. A kutatás azonban nem valós megfigyelésen alapult, hanem egy 10 éves statisztikai modellen, amely korábbi adatokból dolgozott.

3 hétköznapi szokás, amely észrevétlenül növelheti a kockázatot

Nemcsak az egyértelműen egészségtelen életmód, hanem egészen hétköznapi szokások is hozzájárulhatnak a stroke kialakulásához. Szakértők arra figyelmeztetnek, hogy olyan mindennapi rutinok is növelhetik a veszélyt, amelyekre sokan nem is gondolnának.

Néma stroke

Az orvosok figyelmeztetnek: a hirtelen időjárási változások jelentősen növelhetik a stroke kockázatát. A tartós hideg, a gyors lehűlés és a légnyomás-ingadozás különösen az úgynevezett „néma stroke” esetében veszélyes, amely akár tünetek nélkül is lezajlhat.

 

