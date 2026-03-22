Sütőpapír az airfryerben: szükséges vagy veszélyes?

A sütőpapír sok konyhában hasznos segítő, de az airfryerben komoly kockázatot jelenthet. Bár a forrólevegős sütő ígérete, hogy kevés olajjal is ropogós sült krumplit készít, a papír könnyen lángra kaphat, ha nem megfelelően használjuk. A gyártók ugyan kínálnak speciális sütőpapírt airfryerhez, de figyelmeztetnek: ha étel nélkül kerül a készülékbe, a forró levegő érintkezhet a fűtőspirállal, ami tűzveszélyt jelent – írja a MyHomebook.

Fotó: Tatjana Meininger / Shutterstock

Hogyan használjuk biztonságosan az airfryert sütőpapír nélkül?

Sokan a kosár aljára tesznek sütőpapírt, hogy elkerüljék a morzsák és ételmaradékok letakarítását. A szakértők szerint ez gyakran felesleges: azt javasolják, hogy nagyobb adag étel esetén inkább szilikonos formákat használjunk. Ezek nehezebbek, így a forró levegő nem emeli fel őket, és a tisztítás is egyszerűbbé válik. Figyeljünk arra, hogy a formákat ne vegyük ki azonnal a sütés után, mert nagyon forrók lehetnek.

Mire érdemes figyelni az airfryer biztonságos használatánál?

A sütőpapír mellett több apróság is javíthatja a biztonságot és a sütés élményét:

Ellenőrizzük, hogy a készülék rendelkezik-e túlmelegedés elleni védelemmel.

Figyeljünk a gumitalpakra, amelyek megakadályozzák a készülék elcsúszását.

Az ételeket vágjuk egységes méretre, és töröljük le a felesleges nedvességet a jobb sütési eredményért.

A készülék előmelegítése hozzájárul a ropogós végeredményhez.

Tisztítás előtt mindig húzzuk ki a konnektorból, és töröljük át a kosarakat és a fűtőspirált, így a következő sütés is biztonságos és egyszerű lesz.

Így a sütőpapír használata nélkül is ropogós, ízletes ételt készíthetünk, balesetveszély nélkül.

